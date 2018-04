मैच हारकर विराट कोहली ने किया ऐसा ट्वीट, जमकर हो गए ट्रोल

IPL 2018 में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से हारने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (आरसीबी) के कप्‍तान ने ट्वीट के साथ एक वीडियो पोस्‍ट किया था। इसके बाद लोगों ने उन्‍हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, विराट ने सड़क सुरक्षा सप्‍ताह को लेकर पोस्‍ट किया था। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘आप मुझसे जुड़ कर यह वादा करें कि आप सड़क पर खतरा नहीं बनेंगे।’ क्रिकेटर ने एक वीडियो भी पोस्‍ट किया था। इसमें उन्‍होंने कहा, ‘भारत में शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कारण हर दिन 19 लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है। आज हमलोग यह शपथ लें कि नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में हर कोई मेरे साथ आए और यह शपथ ले।’ उनका पोस्‍ट सामने आते ही लोगों ने ताबड़तोड़ उनकी तस्‍वीरें साझा करनी शुरू कर दीं। एक व्‍यक्ति ने लिखा, ‘प्‍यारे कोहली, अगले आईपीएल से कृपा करके आरसीबी की ओर से खेलना बंद कर दें।’ दूसरे शख्‍स ने ट्वीट किया, ‘भाई कप्‍तानी छोड़ दो। इतनी घटिया कप्‍तानी की सचिन पाजी भी शर्मा जाएं।’ अल्‍ताफ अजमेरी ने लिखा, ‘मैं पिछले मैच (सीएसके के साथ) को लेकर बहुत निराश हूं।’

#RoadSafetyWeek, join me in taking a pledge to not be a danger on the road. @nitin_gadkari @MORTHIndia @Uber_India pic.twitter.com/AmIHcL9EKT

— Virat Kohli (@imVkohli) April 26, 2018