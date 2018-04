इंग्‍लैंड की क्रिकेटर डेनियल वेट भारतीय कप्‍तान विराट कोहली की प्रशंसक हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसी वजह से वह इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सपोर्ट कर रही हैं। हाल ही में इंग्‍लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब डेनियल ने कहा था कि वह RCB का समर्थन करेंगी और उन्‍हें ट्रॉफी जीतते देखना चाहेंगे। भारत में रहने के दौरान डेनियल ने अपने ट्वीट्स से खासी सुर्खियां बटोरी थीं।

डेनियल को विराट ने अपना एक बैट गिफ्ट किया था और उसी बैट से उन्‍होंने टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ शतक जड़ डाला। 2014 में डेनियल ने विराट कोहली को ट्विटर पर शादी के लिए प्रपोज किया था, तभी से भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। रविवार को रॉयल चैलेंजर्स का मैच राजस्‍थान रॉयल्‍स से थे। ‘ग्रीन इनिशिएटिव’ के तहत RCB की टीम हरी जर्सी में थी। यह देखकर डेनियल ने ऐसी ही जर्सी की मांग कर दी। उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, ”मुझे हरे रंग में RCB का टॉप चाहिए।’

I want a @RCBTweets top in green fitttt — Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) April 15, 2018

डेनियल के इस ट्वीट पर भारतीय फैंस इस बात का अंदाजा लगाते नजर आए कि विराट यह फरमाइश पूरी करेंगे या नहीं।

@imVkohli she still loves you. — Sachin Goyal (@sachingoyal_) April 15, 2018

Surely danielle @imVkohli surely represent you @RCBTweets top in green Soon.. — CReAtivE BeNiwAl (@ImPankajBeniwal) April 15, 2018

Behen seedhe seedhe jake @AnushkaSharma se @imVkohli ka haath q nhi maang leti ho? #IPL2018 — RAJAT TIWARI (@RAJATTIWARI5) April 16, 2018

वहीं, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी और RCB के ओपनर-विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक की पत्‍नी साशा ने अपने पति की जर्सी देने का ऑफर रख दिया। उन्‍होंने लिखा, ”हां मिल सकती है कि अगर तुम्‍हें अपनी शर्ट पर 69 (डि कॉक का जर्सी नंबर) पहनने में दिक्‍कत नही हैं।” इसके जवाब में डेनियल ने कहा, ”क्‍या सच में यही (जर्सी का नंबर) है? लेकिन मुझे एक चाहिए। उम्‍मीद है तुम ठीक हो।”

Could be arranged if you don’t mind wearing a 69 on your shirt — Sasha De Kock (@SashaDeKock) April 15, 2018

is that what he is? Lols!!!! But yeah please I’d love one! Hope you’re well xx — Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) April 15, 2018

साशा ने जवाब में कहा,, ”ऐसा लगता है कि उसने (क्विंटन) इस साल आईपीएल में खुद को ‘क्विनी 69’ के रूप में पेश किया है मगर मुझे लगता है कि उसे पता लग गया है कि यह ‘डि कॉक 69’ से बेहतर है। मुझे याद दिलाना, शायद हम अगले साल वर्ल्‍ड कप में मिल सकें।”

