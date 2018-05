IPL 2018: कप्तान धोनी और CSK ने ग्राउंड स्टाफ पर बरसाया प्यार, लोगों ने भी की जमकर तारीफ

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने मैदान के साथ उसके बाहर भी अपने व्यवहार से प्रशंसकों का दिल जीता है। धोनी और उनके साथी खिलाड़ियों ने मजदूर दिवस के मौके पर 1 मई को ग्राउंड स्टाफ के साथ कुछ पल बिताए। सीएसके ने ट्वीट किया, ‘खेल (क्रिकेट) को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मजदूर दिवस की मुबारकबाद। चेपक और पुणे स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई।’ प्रशंसकों ने सीएसके और धोनी के इस कदम की जमकर सराहना की है। जुगांत त्रिपाठी ने ट्वीट किया, ‘प्रत्येक प्रशंसक धोनी से प्यार करता है और धोनी अपने फैंस से।’ अजय खोराटे ने लिखा, ‘महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के लिजेंड हैँ।’ नवीन नौटियाल ने ट्वीट किया, ‘अब चेन्नई एक्सप्रेस को रोकना नामुमकिन है मेरे दोस्त।’ रवि ने लिखा, ‘आप वास्तव में हीरो और बेहतरीन इंसान हैं।’ रफीक ने ट्वीट किया, ‘कठिन काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह सम्मान है।’ जॉयदीप गांगुली ने ट्वीट किया, ‘खेल अच्छे तरीके से चलता रहे इसके लिए ग्राउंड्समैन चुपचाप काम करते रहते हैं। कठिन श्रम के लिए उनको सलाम।’

A super happy #InternationalWorkersDay to each and everyone who contributes to the welfare of the good game. A big shout out to the ground staff in Chepauk and Pune! #whistlepodu #Yellove pic.twitter.com/8AeQpQa0ru

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 1, 2018