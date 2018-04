बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार (25 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जोरदार मैच खेला गया था। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरे आरसीबी के बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 205 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। आरसीबी की ओर से क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स ने धुआंधार बल्लेबाजी की। खासकर डिविलयर्स ने विस्फोटक पारी खेली थी। उन्होंने सीएसके के गेंदबाज के एक ही ओवर में लगातार तीन छक्के जड़ दिए थे। उस वक्त डगआउट में बैठे आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हैरान रह गए थे। डिविलियर्स ने जब तीन गेंदों पर लगातार तीन गगनचुंबी छक्के मारे तो कोहली के साथ ही अन्य खिलाड़ी भी अपनी-अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए थे। डिविलयर्स ने यह कारनामा 13वें ओवर में कर दिखाया था। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया था। डिविलियर्स ने इमरान ताहिर को भी नहीं बख्शा था। उनके ओवर में भी उन्होंने छक्के जड़े थे।

That reaction from Kohli after AB hit 3 sixes in a row #RCBvCSK pic.twitter.com/0BHq9Zii6B

— D (@Deepcool74) April 25, 2018