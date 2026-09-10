iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले मजाक में कहा कि “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी उसने कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया।

दरअसल, दुकान वाले ने कुछ समय बाद काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है, यह वीडियो वायरल हो रहा है।

पहले तो शख्स को लगा कि दुकान वाला उसके साथ मजाक कर रहा है, वह हैरान होकर थोड़ी देर उसे देखता रहा। बाद में उसे पता चला कि यह कोई स्कीम नहीं, बल्कि दुकान वाले का कमाल है। अब इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर भर-भरके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि “भाई मेरी भी किस्मत कब चमकेगी?”, “कौन सी दुकान है, एड्रेस दो!”तो क्या है सच? चलिए बताते हैं कि यह ऑफर असल में है क्या?

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iPhone 17 Pro को iPhone 18 Pro जैसा लुक-

भले ही Apple के नए iPhone के लॉन्च की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई मगर भारतीय फ़ोन बाजार में पिछले साल के मॉडल को “अपग्रेड” करने का तरीका मिल गया है। एक वायरल वीडियो में iPhone 17 Pro को iPhone 18 Pro जैसा लुक देते हुए दिखाया गया; इसके लिए बस एक बरगंडी रंग का पैनल और उससे मेल खाता फ़्रेम चाहिए था।

Apple ने 9 सितंबर को अपने लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश किया। इन नए मॉडल्स का डिज़ाइन काफ़ी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन इनमें कई हार्डवेयर अपग्रेड किए गए हैं। हालांकि, बरगंडी फ़िनिश सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले विज़ुअल बदलावों में से एक है, जिससे इंटरनेट के लिए इस नए रंग को ‘अपग्रेड’ के नाम पर मज़ाक का विषय बनाना काफ़ी आसान हो गया है।

नए Pro मॉडल में भी कई अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि A20 Pro चिप, वेरिएबल अपर्चर वाला 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और बेहतर बैटरी लाइफ़। यह वीडियो एक्स यूज़र निखिल सैनी ने शेयर किया था। इसमें एक फ़ोन रिपेयर शॉप पर iPhone 17 Pro को iPhone 18 Pro में “बदलते” हुए दिखाया गया है।

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दुकानदार ने किया कमाल

वीडियो में शॉप पर मौजूद एक ग्राहक के iPhone 17 Pro के बाहरी हिस्से पर काम शुरू करने से पहले उसे ध्यान से साफ़ करता हुआ दिखाई दिया। उसने फ़ोन के पिछले हिस्से पर बरगंडी रंग का पैनल लगाया और फिर डिवाइस के चारों ओर उसी रंग का बॉर्डर भी लगाया।

काम पूरा होने के बाद, iPhone 17 Pro काफ़ी हद तक नए बरगंडी iPhone 18 Pro जैसा दिखने लगा, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में दावा किया गया कि भारतीय बाज़ार में iPhone 17 Pro और Pro Max के लिए “18 सीरीज़ कन्वर्टर किट” मिलने लगी हैं। इसमें मज़ाक में कहा गया कि अगर “सिर्फ़ रंग ही मुख्य अंतर है,” तो नए मॉडल मुश्किल में पड़ सकते हैं।

पुराने iPhone को बना दिया लेटेस्ट मॉडल

इस क्लिप को देखकर लोग हँसने लगे कि बिना नया iPhone खरीदे ही पुराने iPhone को लेटेस्ट मॉडल जैसा कैसे बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति ने बस इतना ही कमेंट किया, “मैं कभी इसके झांसे में नहीं आया!” एक और शख्स ने कहा कि जो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि उनके पास लेटेस्ट iPhone है और वे इसे दिखावा करना चाहते हैं, वे शायद ऐसे बदलाव के लिए ललचा सकते हैं।

एक और दर्शक ने मज़ाक में कहा, “यह टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं है, बल्कि दिखावे की समस्या है!” बेशक, नया पैनल जादुई रूप से iPhone 17 Pro को iPhone 18 Pro वाला हार्डवेयर नहीं दे सकता। लेकिन जिन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता फ़ोन को लेटेस्ट मॉडल जैसा दिखाना है, उनके लिए यह “अपग्रेड” Apple स्टोर जाने की तुलना में काफ़ी सस्ता और आसान लगता है।

आपके लिए काम की टिप-

इस शख्स ने तो दुकानदार के ट्रिक से 17 को 18 प्रो बना लिया मगर आपको बता दें कि Apple ने इस बार पुराने iPhone 17 Pro पर 60-70 हजार तक का Exchange Bonus देना शुरू किया है। इसीलिए कई लोग अपना पुराना फोन लेकर जा रहे हैं और सीधा iPhone 18 Pro लेकर घर आ रहे हैं।

Disclaimer: ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर आधारित है। Jansatta इसकी पुष्टि नहीं करता। खैर, आपको यह ऑफर कैसा लगा?

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यहां देखें वीडियो-