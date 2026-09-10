Apple के सालाना iPhone लॉन्च के बाद अक्सर नए मॉडल्स को लेकर काफी चर्चा होती है और इस साल के इवेंट ने भी लोगों को बातचीत के लिए बहुत कुछ नए टॉपिक्स दे दिया है। अपने लेटेस्ट iPhones के साथ-साथ Apple ने अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo भी पेश किया और भारत में इसकी कीमत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

भारत में iPhone Duo की कीमत 2,99,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है। ज़ाहिर है, इसकी कीमत जल्द ही मीम्स का विषय बन गई; सोशल मीडिया यूज़र्स इस फोन की कीमत की तुलना उन सभी चीज़ों से करने लगे जो लगभग 3 लाख रुपये में खरीदी जा सकती हैं।

एक बार अपने पिता को गर्व महसूस कराएं-

ऐसी ही एक पोस्ट एक्स यूज़र प्रयाग @theprayagtiwari) ने की है, जिसमें उन्होंने नए iPhone पर पैसे खर्च करने के कई दूसरे विकल्प बताए। उन्होंने लिखा, “भारत में iPhone Duo की कीमत लगभग 3,00,000 रुपये है। एक फ़ोन की कीमत में आप नई अल्टो या अच्छी सेकंड-हैंड कार या मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, लगभग 20 ग्राम सोना खरीद सकते हैं या भारत के कई शहरों में एक साल का किराया भर सकते हैं।” रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं- जैसे भाई-बहन की शादी में खाने-पीने का खर्च उठाना, फ़्रिज, AC, TV, वॉशिंग मशीन और सोफ़ा खरीदना, या माता-पिता को छुट्टियों पर घुमाने ले जाना।

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यूजर ने आगे यह भी कहा कि “10–15 बहुत अच्छे Android फ़ोन” खरीदे जा सकते हैं या फिर उस पैसे को FD में जमा करके “एक बार अपने पिता को गर्व महसूस कराया जा सकता है।” उन्होंने कहा, “या फिर मुड़ने वाले आईफ़ोन पर 3 लाख रुपये खर्च करें।”

सही ग्राहक नहीं’

यह पोस्ट जल्द ही एक्स पर चर्चा का विषय बन गई। यूज़र्स इस बात पर बहस करने लगे कि क्या iPhone Duo की कीमत बहुत ज़्यादा है या फिर उन लोगों के लिए यह कीमत कोई मायने नहीं रखती जो इसे आसानी से खरीद सकते हैं।

एक यूज़र ने लिखा, “सवाल यह नहीं है कि 3 लाख रुपये में कार, सोना, छुट्टियां या 10 Android फ़ोन खरीदे जा सकते हैं। जो शख्स iPhone पर 3 लाख रुपये खर्च कर रहा है, हो सकता है कि उसने पहले ही कार खरीद ली हो, दुनिया घूम ली हो, परिवार की ज़िम्मेदारियां पूरी कर ली हों, बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट किए हों और ऐसी ज़िंदगी जी रहा हो जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ़ बातें ही करते हैं।”

एक और यूज़र ने फ़ोन की कीमत पर मज़ाक करते हुए कहा, “अब iPhone का मुकाबला Samsung से नहीं, बल्कि Royal Enfield से है।”

तीसरे यूज़र ने लिखा, “अगर 3 लाख रुपये का फ़ोन खरीदने के लिए आपको इन सब चीज़ों की तुलना करनी पड़ रही है, तो वैसे भी आप इसके सही ग्राहक नहीं हैं।”

एक और व्यक्ति ने कहा, “अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं, तो आप इसे खरीदने से पहले सोचेंगे भी नहीं। ज़्यादातर लोगों के लिए इसकी सलाह नहीं दी जाती।” एक ने कहा कि अब आईफोन के लिए सिर्फ किडनी नहीं पूरा घर की बेचना पड़ेगा। खैर,आप क्या खरीदना चाहेंगे।

iPhone Duo costs almost ₹3,00,000 in India



For the price of ONE phone, you could:



• Buy a decent second-hand car

• Buy a good motorcycles

• Buy around 20 grams of gold

• Pay a year’s rent in many Indian cities

• Sponsor your brother/sister wedding’s catering bill

• Buy a… — Prayag (@theprayagtiwari) September 9, 2026

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-