क्या यह नया मॉडल iPhone 18 Pro है… नोएडा की एक महिला से चोरों ने यही सवाल किया और जवाब सुनते ही उसका फोन छीनकर भाग गए। खबर की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। ग्रेटर नोएडी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसका नया खरीदा हुआ iPhone 18 Pro छीन लिया गया। बाइक पर जा रहे दो लोगों ने रास्ते में रुककर महिला से यह सवाल पूछा और जैसे ही उसने हां कहा वे लोग फोन छीनकर भाग गए।

रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता शुभी भंडारी ई-रिक्शा से काम पर जा रही थीं और उन्होंने राइड का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना आईफोन निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तभी हेलमेट पहने दो लोग मोटरसाइकिल पर उनके पास आए और उनसे बात की। उन लोगों ने पहले उससे रास्ते के बारे में पूछा फिर उन्होंने फोन की तरफ ध्यान दिया और पूछा, “क्या यह नया iPhone है?” जब उन्होंने हां कहा, तो उनमें से एक ने फ़ोन छीन लिया और दोनों तेज़ी से भाग गए।

भंडारी के पति साकेत गुप्ता ने बताया कि फोन सिर्फ तीन दिन पहले ही खरीदा गया था। बाद में परिवार पुलिस के पास गया और गुप्ता ने सुबह के समय मेन रोड पर पुलिस की मौजूदगी न होने पर भी सवाल उठाए।

पुलिस जुटा रही सबूत

पुलिस ने बताया कि भंडारी के पिता की शिकायत के आधार पर एक ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्धों का पता लगाने के लिए अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं।

फोन चुराने से पहले उसके बारे में पूछने का उन लोगों का अजीब तरीका जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, यूज़र्स मज़ाक में कहने लगे कि ऐसा लगता है कि चोर लेटेस्ट iPhone लॉन्च पर नज़र रखे हुए थे।

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

एक यूजर ने मजाक में कहा, “चोरों का भी एक स्टैंडर्ड होता है; वे iPhone 18 से कम की कोई चीज़ नहीं चुराते।” एक और यूज़र ने लिखा, “अपनी जिदगी में पहली बार देखा कि चोरी करने से पहले चोर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

एक तीसरे यूज़र ने मज़ाक में कहा, “18 घंटे लाइन में खड़े होने का समय बर्बाद हो गया।” उन्होंने नए iPhone की बिक्री शुरू होने के बाद Apple स्टोर के बाहर लगी लंबी लाइनों का ज़िक्र किया।

एक और शख्स ने कहा, “अब तो चोर भी टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेटेड हो गए हैं; पहले वे मॉडल कन्फर्म करते हैं, फिर चोरी करते हैं।” बता दें कि भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। इसमें 256GB से लेकर 2TB तक के स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं और यह ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी रंग में उपलब्ध है।

यह भी पढ़ें- iPhone का जादू! 17 Pro रिपेयर कराने गया शख्स, दुकानदार ने थमा दिया iPhone 18 Pro, फिर जो हुआ वह कमाल हो गया

iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-