चंडीगढ़ में 22 सितंबर आईफोन का लंगर लगेगा। अमृतसर के बिज़नेसमैन और इन्फ्लुएंसर राकेश त्रेहान उर्फ राजा डी किंग ने पीटीआई के सामने “iPhone लंगर” लगाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि आईफोन लंगर की तारीख निकल चुकी है। सबसे पहले 22 सितंबर को iPhone 17 और उससे टॉप मॉडल के आईफोन लोगों को फ्री में बांटे जाएंगे।

राजा डी किंग ने बताया है कि लंगर 22 सितंबर को होगा, जिसमें iPhone बांटने का काम मीडिया और आम जनता के सामने लाइव किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ़ iPhone 17 और उससे ऊपर के मॉडल ही बांटे जाएंगे इसमें iPhone 16 शामिल नहीं होगा। पहले iPhone 16 भी इसमें बांटने की योजना थी मगर फिर लगा कि लोगों का कष्ट होगा कि मुझे ये लेटेस्ट मॉल क्यों नहीं मिला।

इस लंगर की घोषणा सबसे पहले अगस्त में की गई थी, लेकिन इसकी तारीख शुक्रवार को तय कर दी गई, जो भारत में iPhone 18 की बिक्री शुरू होने के दिन ही थी। राजा डी किंग ने कहा कि चंडीगढ़ और मोहाली से चुने गए लोगों को सार्वजनिक रूप से लकी नाम निकाले जाने के बाद फ़ोन दिए जाएंगे।

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इस इवेंट की घोषणा करने वाले एक वीडियो में राजा डी किंग ने कहा कि फ़ोन यहीं, इसी जगह पर सबके सामने लाइव” बांटे जाएंगे। उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि मीडिया और उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने उनकी पिछली पहलों का समर्थन किया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (PTI) से बात करते हुए उन्होंने कहा, “22 सितंबर को इसी जगह पर सबके सामने आईफोन का बंटवारा लाइव शुरू होगा, सभी मीडिया को बुलाया गया है। जिन लोगों को हम बुलाएंगे, उनका स्वागत है। जो लोग पहले भी यहां आ चुके हैं और जिन्होंने सहयोग किया है, उन्हें भी बुलाया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ और मोहाली के चुने हुए लोगों को आईफ़ोन दिए जाएंगे और पाने वालों के नाम वहां मौजूद लोगों के सामने निकाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, “लकी लोगों के नाम सबके सामने निकाले जाएंगे और उन्हें आईफ़ोन मिलेंगे।”

यह घोषणा तब हुई है जब कुछ समय पहले ही राजा डी किंग ने चंडीगढ़ में एक अनोखे ‘पेट्रोल लंगर’ के ज़रिए सुर्खियां बटोरी थीं। अगस्त में उन्होंने घोषणा की थी कि दो और तीन-पहिया वाहनों के मालिकों को 500 रुपये के फ्यूल कूपन मिलेंगे, जबकि चार-पहिया वाहनों के मालिकों को 1,000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे।

पहली पेट्रोल लंगर की कोशिश में क्या हुआ था-

हालांकि, पहली कोशिश वैसी नहीं रही जैसी सोची गई थी। भारी बारिश के बावजूद चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक पेट्रोल पंप पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिनमें से कुछ लोग वादे के मुताबिक पेट्रोल पाने के लिए घंटों इंतज़ार करते रहे। हालात संभालना मुश्किल हो गया और आखिरकार पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उस दिन कोई पेट्रोल नहीं बांटा गया। बाद में राजा डी किंग ने कहा कि पेट्रोल लंगर को सिर्फ़ टाला गया है और उन्होंने इसे तीन दिन बाद फिर से आयोजित करने का वादा किया। उन्होंने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी जिन्हें इस कन्फ्यूज़न की वजह से परेशानी हुई।

अब, “iPhone लंगर” के साथ राजा डी किंग ने मुफ्त चीज़ें बांटने के अपने अनोखे आइडिया को और आगे ले जा रहे हैं। वे फ़्यूल कूपन की जगह स्मार्टफ़ोन बांटेंगे और उन्होंने वादा किया है कि यह पूरा वितरण 22 सितंबर को सबके सामने किया जाएगा। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है।

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

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