अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ‘इंटरव्यू’ इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एंकर ट्रंप की बहुत तारीफ करते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल ‘द डेली शो’ ने राष्ट्रपति ट्रंप के इंटरव्यू का एक वीडियो बनाया है। इसमें उन्होंने फॉक्स न्यूज द्वारा लिए गए ट्रंप के इंटरव्यूज़ का मजाक बनाया है। कॉमेडियन ट्रेवर नोह के शो में यूएस के राष्ट्रपति से इंटरव्यू लेने के तीन स्टेप्स के बारे में बताया गया है। पहले स्टेप में कहा गया है कि आपका काम राष्ट्रपति को किसी बात के लिए जवाबदेह साबित करना नहीं है, बल्कि आपका काम उनका हाथ पकड़ना है, यह आपकी ओर से की गई सॉफ्टर एप्रोच होगी। दूसरे स्टेप में बताया गया है कि आपको उनकी प्रशंसा करनी है, राष्ट्रपति जानते हैं कि वह सही हैं, लेकिन उन्हें यह भी जानना जरूरी है कि आपको यह बात पता है या नहीं। तीसरा स्टेप यह है कि उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आपको सारे सवाल पता है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट को भी सारे जवाब पता हो।

Step 2 — Flattery Will Get You Everywhere: The president knows he's always right, but he needs to know that YOU know that. pic.twitter.com/c0L1II4oGb — The Daily Show (@TheDailyShow) January 26, 2018

Follow these steps and you, too, can nail your interview with President Trump. Watch The Daily Show's @DesiLydic employ Fox News's journalismic techniques: pic.twitter.com/E5Ucd8nzhB — The Daily Show (@TheDailyShow) January 26, 2018

सोशल मीडिया पर ट्रंप के इंटरव्यू का वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एंकर डेसी लिडिक ट्रंप की तारीफ करते हुए कह रही हैं कि आप बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। इस वीडियो में ट्रंप के असली इंटरव्यू की क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया है। इस फेक इंटरव्यू में एंकर आखिरी में ट्रंप को फास्ट फूड की एक बकेट और ट्रक भी देती है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से ट्रंप के इंटरव्यू की तुलना कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इस तरह का इंटरव्यू पीएम मोदी का भी लिया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया के न्यूज चैनल में भी ऐसा ही होता है।

OMG, we have the identical interviews of our PM in India. Looks like a template that these ‘journalists’ follow. — Bapujee Biswabandan (@Bapujee) January 26, 2018

Oh yeah! How can we ever forget the "pakoda" interview — Chittajit Mitra (@cjmitra) January 26, 2018

We see this happening 24×7 on Indian Channels … they worship Modi like God. — M S Rana⚓ (@ms_rana) January 27, 2018

This is not Fox news original. They must have taken lessons from Indian news channels. — Pranay Chaturvedi (@Pranay25032372) January 26, 2018

.@TimesNow & @ZeeNews have got their game spot on when it comes to Modi! — jithin (@jithinbp_) January 27, 2018

@bainjal @sanjayuvacha @ looks like Zee and TimesNow follow this manual — CoolBhushan (@bmwonthemove) January 27, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App