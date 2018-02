रैंप शो में मॉडल्स को पहनाई पगड़ी, इंटरनेशनल फैशन ब्रांड पर फूटा सिखों का गुस्सा

मिलान फैशन वीक में मॉडल्स को सिखों वाली पगड़ी पहनाना मशहूर अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड गूची को महंगा साबित हुआ है। कार्यक्रम से लेकर सोशल मीडिया तक सिख समुदाय का इस बाबत गुस्सा फूटा है। सिखों का कहना है कि पगड़ी सिख धर्म का अहम हिस्सा है और इसे इस तरह से फैशन एसेसरी के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अन्य लोगों ने भी इस मसले पर गूची की आलोचना की और कहा कि यूरोपीय मॉडलों को पगड़ी पहनाने के बजाय ब्रांड को सिख मॉडल तलाशना चाहिए था। अल जजीरा के अनुसार, दुनियाभर में कुल 27 मिलियन सिख (पुरुष और महिला) पगड़ी पहनते हैं। यह मामला सामने तब आया, जब एक्टर और मॉडल एवन जोगिया ने इस बारे में अपने टि्वटर अकाउंट से एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “यो गूची। मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूं, लेकिन आपने जो किया है वह ठीक नहीं है। क्या आप एक सांवला (भारतीय सिख) मॉडल नहीं खोज सकते थे?”

Yo.. @gucci … I mess with you guys… but this isn't a good look for you… could you not find a brown model? pic.twitter.com/INqxwrfB0t — Avan Jogia (@AvanJogia) February 22, 2018

सिख कोलिशन नाम के टि्वटर हैंडल से लिखा गया, “सिखों की पगड़ी पवित्र होती है, जो कि विश्वास का प्रतीक भी मानी जाती है। गूची यह कोई फैशन एसेसरी नहीं है। अगर आप सिख मॉडलों को खोज रहे हैं तो हम आपको जानकारी मुहैया कराने के लिए तत्पर हैं।”

The Sikh turban is a sacred article of faith, @gucci, not a mere fashion accessory. #appropriation

We are available for further education and consultation if you are looking for observant Sikh models.https://t.co/jv3E73UOH3 — Sikh Coalition (@sikh_coalition) February 23, 2018

वहीं, कुछ और लोगों ने भी इस मामले पर गूची की इस हरकत को अपमानजनक और अमान्य ठहराया। देखिए लोगों ने इस बारे में क्या-क्या कहा-

This is unacceptable and offensive @gucci. Wearing another religions article of faith is not fashion, its appropriation! Sikh men are profiled and discriminated against every day for wearing a turban, yet when you put in on a white person, it’s suddenly fashionable and cool?!?! pic.twitter.com/UD0wWjaju5 — Gurpy Colors o(:) (@gurpycolors) February 22, 2018

And while Gucci sends white models down the catwalk wearing turbans, a Sikh environmentalist has his turban ripped off outside parliament in a hate attack. As someone whose family has been on the receiving end of this sh** for decades, this is utterly depressing. pic.twitter.com/35stzYF7BO — Tina Daheley (@TinaDaheley) February 22, 2018

Dear @gucci, the Sikh Turban is not a hot new accessory for white models but an article of faith for practising Sikhs. Your models have used Turbans as ‘hats’ whereas practising Sikhs tie them neatly fold-by-fold. Using fake Sikhs/Turbans is worse than selling fake Gucci products pic.twitter.com/gCzKPd9LGd — Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) February 22, 2018

Thanks @gucci for entirely appropriating my religion. Ffs, I’m pretty sure you could have found a Sikh model to wear a turban rather than turning it in some causal accessory #notokay pic.twitter.com/23HvT8vkwQ — Maninder Sachdeva (@thisismani_) February 22, 2018

वैसे इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है, कुछ हफ्तों पहले नामी फैशन ब्रांड जारा भी एक ड्रेस बेचने को लेकर विवादों में घिर गई थी। कंपनी ने एक खास स्कर्ट पेश की थी, जो बिल्कुल भारत में पहनी जाने वाली लुंगी जैसी थी। लोगों ने इसी पर जारा को खूब बुरा-भला कहा था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App