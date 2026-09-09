ChatGPT 80s Retro Photo AI Prompt: स्टूडियो घिबली (Studio Ghibli) लुक और छोटी खिलौना जैसी (Figurines) अवतार के बाद अब इंस्टाग्राम पर AI मेकओवर का एक और नया ट्रेंड तूफान की तरह वायरल हो रहा है। इसमें यूजर्स खुद को 1980 के दशक के ग्लैमरस रूप में देख रहे हैं। वो 80 का दशक, जब भारतीय घरों में रंगीन टीवी का आगमन हुआ था और कलाकारों की बोल्ड फैशन पर्दे पर राज करती थी। इंस्टाग्राम फीड में अभी आपको भी ऐसे 80s AI फोटो देखने को मिलेंगे, जो किसी पुरानी फिल्म के सीन या परिवार के पुराने एल्बम जैसे दिखते हैं। इसमें महिलाएं खुद को चमकदार साड़ियों, हल्के घुंघराले बालों, सुंदर बैंग्स (माथे पर आए बाल) और बड़े ईयररिंग्स में देख रही हैं; तो वहीं पुरुषों को खुले टेलर्ड शर्ट्स, हाई-वेस्ट ट्राउजर्स, घनी मूंछों और करीने से संवारे हुए बालों के क्लासिक लुक में दिखाया जा रहा है।

ChatGPT ’80s फोटो ट्रेंड आखिर क्या है?

इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी एक फोटो ChatGPT पर अपलोड करते हैं और उस फोटो को 1980 के दशक में खींचा गया जैसा बनाने का निर्देश (Prompt) देते हैं।आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार मिलने वाला फोटो किसी बॉलीवुड पोर्ट्रेट जैसा, स्टूडियो फोटो जैसा, पुरानी फिल्म के सीन जैसा या विंटेज मैगजीन के कवर जैसा (Magazine Cover) दिख सकता है। गर्म रोशनी (Warm lighting), गहरे रंग, सॉफ्ट-फोकस इफेक्ट और पुरानी फोटो जैसा टेक्सचर (Film grain) इन तस्वीरों को एकदम 80 के दशक का लुक देते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से सिनेमैटिक मेकओवर चुन रहे हैं, तो कुछ लोग अपना मूल चेहरा और हाव-भाव वैसा ही रखकर सिर्फ कपड़े, हेयरस्टाइल और बैकग्राउंड बदल रहे हैं। यह अभी सोशल मीडिया पर वायरल है।

’80s लुक फोटो कैसे बनाएं?

यह फोटो बनाने के लिए किसी प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें-

ChatGPT ऐप खोलें और नई चैट शुरू करें। प्लस (+) आइकन पर टैप करके अपनी एक साफ फोटो अपलोड करें। अच्छी रोशनी और सिंपल बैकग्राउंड वाली सामने से ली गई फोटो बेहतर रिजल्ट देती है।आपको 80 के दशक का कैसा लुक चाहिए? जैसे कि कपड़े, हेयरस्टाइल, गहने, लाइटिंग और फोटो के टेक्सचर का वर्णन करें।अपने चेहरे के फीचर्स और स्किन का नेचुरल रंग न बदलते हुए सिर्फ स्टाइल और बैकग्राउंड बदलने के लिए कहें।तैयार हुई फोटो को चेक करें। कुछ बदलाव चाहिए तो फिर से नई शुरुआत करने के बजाय उसी फोटो में स्पेसिफिक बदलाव करने के लिए कहें।

1) “Transform this photo into a glamorous 1980s Indian film portrait. Preserve the person’s recognisable facial features and natural skin tone. Add voluminous, softly curled hair, a vibrant outfit, statement earrings, warm studio lighting, rich colours and the soft grain of an old film photograph. Keep the result realistic and elegant.”

2) ‘Make this photo look like an old Indian family photo from the 1980s. Keep my face and expression the same. Add 80s clothes, hairstyle and background. Use soft lighting, realistic film colours and subtle analogue film grain. Make it look like an old family photograph rather than a digitally edited image.’

3) ‘Make this look like an Indian wedding photo from the 1980s. Keep everyone’s faces the same. Add 80s clothes, hairstyles, jewellery and wedding decorations. Use soft light and old film grain.’

पुरुषों के लिए क्लासिक रेट्रो लुक का प्रॉम्प्ट:

“Reimagine this photograph as a stylish Indian portrait from the 1980s. Preserve the person’s face and natural skin tone. Add a relaxed tailored shirt, high-waisted trousers, neatly styled hair and a vintage watch. Use warm lighting, slightly faded colours and realistic film grain.”

आप किसी फ़ोटो को ज़्यादा खास और पर्सनल कैसे बना सकते हैं?

सिर्फ़ “इसे 1980 के दशक जैसा दिखाओ” जैसे आम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करने से मनचाहा नतीजा नहीं मिलेगा। ज़्यादा जानकारी देने से बेहतर फ़ोटो मिलेगी। आप ये चीज़ें बता सकते हैं:

80 के दशक की स्टाइल वाली फ़ैमिली फ़ोटो के लिए ‘इन’ प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करें।

A Bollywood-inspired studio portrait

A middle-class Indian family album aesthetic

A vintage wedding photograph

A retro disco look

An old magazine-cover shoot

A grainy photograph taken on a film camera

A ’70s-to-’80s saree and bouffant hairstyle

A classic kurta, flared trousers or printed shirt

कोटा में निकाय चुनाव उम्मीदवार धोने लगे बर्तन, महिला भी देखकर हंस पड़ी- वायरल हुआ Video

क्लासिक कुर्ता, फ्लेयर्ड ट्राउज़र या प्रिंटेड शर्ट।

आप अपनी पसंद के रंग या जो मूड आप दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर फ़ोटो बहुत ज़्यादा मॉडर्न लग रही है, तो मॉडर्न एलिमेंट्स और हेयरस्टाइल को हटाने के लिए कहें।

सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले ‘इसे’ ज़रूर चेक कर लें:

AI से बनी तस्वीरों में कभी-कभी चेहरों, गहनों, उंगलियों, कपड़ों के डिज़ाइन या बैकग्राउंड में लिखे टेक्स्ट में कुछ कमियां हो सकती हैं; इसलिए, Instagram पर शेयर करने से पहले तस्वीर को ध्यान से देख लें। साथ ही, यह दावा न करें कि ये असली या ओरिजिनल तस्वीरें हैं। अपनी तस्वीरें अपलोड करते समय, निजी जानकारी, संवेदनशील दस्तावेज़ या दूसरों की तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी मंज़ूरी के बिना न करें।

यह भी पढ़ें- उज्जैन में 170 साल पुराना मंदिर, क्रेन-JCB भी नहीं हिला पाई खड़े हनुमान की मूर्ति, बंदरों की टोली पहुंची

उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…