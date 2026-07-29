नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिन तक चला कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन GenZ कंटेंट क्रिएटर का भी अड्डा बन चुका था। इस प्रोटेस्ट ने कई GenZ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को स्टार बन दिया। उन्हीं लोगों में से एक हैं 19 साल के अभिनव बिष्ट, जिनकी टैगलाइन ‘मौज मस्ती रूकनी नहीं चाहिए’ पूरे प्रोटेस्ट में खूब चर्चा में रही।

8 लाख से अधिक हुए फॉलोअर्स

अभिनव बिष्ट को इस प्रोटेस्ट से काफी सफलता मिली। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट से पहले उनके ढाई हजार के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन अब उनकी रीच 8 लाख फॉलोअर्स से अधिक की जा चुकी है। उनके कई वीडियोज पर मिलियन में व्यूज आने लगे हैं। अभिनव का जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उसके 163 मिलियन (16 करोड़ 30 लाख) व्यूज हो चुके हैं।

‘मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए’, यह जिंदगी का मोटो है

अभिनव ने बताया कि “मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए” सिर्फ उनका इंस्टा बायो ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का असली मोटो यही है। अभिनव की अधिकतर रील्स पर मिलियन में व्यूज के साथ-साथ लाइक और कमेंट भी आने लगे हैं। अभिनव ने एक रील ‘सबवे सर्फर्स’ गेम के ऑडियो पर बनाई थी, जिसमें वह भीड़ के साथ दौड़ रहे थे और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी। उस वीडियो पर भी लोगों ने खूब रिएक्ट किया।

फैमिली का मिला सपोर्ट

मूल रूप से गढ़वाल, उत्तराखंड के रहने वाले अभिनव के प्रोटेस्ट रील्स पोस्ट करने से पहले उनके इंस्टा हैंडल @issac1rl पर 2,450 फॉलोअर्स थे, लेकिन बुधवार सुबह तक यह संख्या 8 लाख को पार कर गई। अभिनव बताते हैं कि वह घर में बिना बताए ही जंतर-मंतर आ गए थे और प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे। अब उन्हें पैरेंट्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। अभिनव के माता-पिता ने 10k से 800k तक हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया है। अभिनव ने बताया कि उन्होंने पांच दिन तक तो उन्होंने रोज केक काटा है।

’20 जुलाई की घटना से फैमिली टेंशन में आ गई थी’

अभिनव ने डेढ़ साल पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था। उन्होंने कहा, “मैंने तीन महीने एक कॉल सेंटर में काम किया था और वीडियो एडिट करने और लाइव-स्ट्रीम करने के लिए एक कंप्यूटर के लिए पैसे बचाए थे।” अभिनव ने अपनी पहली रील 21 जुलाई को पोस्ट की थी। उन्होंने 20 जुलाई का लाठीचार्ज देखा था और उनके घरवाले अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा, “लेकिन मेरे कंटेंट को मिला रिस्पॉन्स देखने के बाद उन्होंने मुझे फिर से नहीं रोका।”

पेपर लीक को लेकर क्या कहते हैं अभिनव?

यह प्रोटेस्ट उनके लिए बहुत मायने रखता था। प्रोटेस्ट के असल मुद्दे (पेपर लीक) को लेकर उन्होंने कहा कि “अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर लीक विक्टिम भी मेरी तरह स्टूडेंट्स थे।”

अभिनव ने बताया कि दो दिन पहले उनका अकाउंट सस्पेंड होने के बाद वह रात में सो नहीं पाए। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह इंस्टाग्राम की कमजोर सिक्योरिटी की वजह से हुआ। मैंने एक एजेंसी को हायर किया, और उन्होंने मेरा अकाउंट वापस पाने में मेरी मदद की।”

सीजेपी प्रोटेस्ट में रील्स बनाने वाले क्रिएटर अभिनव बिष्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, Gen Z स्टाइल के कारण चर्चा में आए

दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर अभिनव बिष्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अभिनव जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) विरोध- प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए। उनके GenZ स्टाइल वाले वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और फिर फॉलोअर्स की संख्या 6,35,000 से ज़्यादा हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े कंटेंट की बाढ़ के बीच इंस्टाग्राम ने बिष्ट का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…