रेखा की खूबसूरती पर फिदा हुआ यह भारतीय अरबपति, वीडियो शेयर कर की तारीफ

फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी और सुंदरता के कई पैमानों को पार करने वाली अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती की चर्चा करें तो कई पन्ने खर्च हो जाएंगे। बॉलीवुड में कई दिलों पर और करोड़ों दर्शक पर राज कर चुकी रेखा की कातिल अदाओं के कायल इस बार एक उद्योगपति हुए हैं। यूं तो इस उद्योगपति ने पहले भी रेखा की तारीफ की थी, लेकिन इस बार 63 साल की रेखा को परफॉर्म करते हुए देखकर अरबपति आनंद महिंद्रा खुद को ना रोक सके। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोगों को लाखों बार कहते सुन चुक हूं कि उम्र तो महज एक संख्या है, लेकिन रेखा जी का वीडियो देखकर आज फिर से इस पर यकीन हो गया। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘ मैंने लोगों को लाखों बार कहते हुए सुना है कि उम्र तो महज एक संख्या है, लेकिन एक तस्वीर या वीडियो हजार शब्दों के बराबर होता है और ये वीडियो क्लिप इस प्वाइंट को इस थके कहावत की बजाय जोरदार तरीके से दिखाता है…जोरदार रेखा जी…हमें अपने सदाबहार सौंदर्य की एक झलक दिखाने के लिए।’

I have heard people say a million times that ‘Age is just a number.’ But a picture (or video) is worth a thousand words and this clip illustrates the point more emphatically than that tired quote.. Bravo Rekhaji for showing us a glimpse of eternal youth pic.twitter.com/42OxjjS32P

— anand mahindra (@anandmahindra) December 28, 2017