ओडिशा सरकार अभी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA)से मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही है ताकि भुवनेश्वर के नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क में बचाए गए पांच Orangutan के बच्चों को भुवनेश्वर के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में रखा जा सके। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने दो दिन पहले CZA को पत्र लिखकर उन पांच ओरांगुटान बच्चों को नंदनकानन चिड़ियाघर में रखने की मंज़ूरी मांगी थी, जिन्हें 8 सितंबर की सुबह बालासोर ज़िले के बिचित्रपुर जंगल से बचाया गया था, CZA ने अभी तक राज्य सरकार के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है।

इस बीच, ऐसी खबरें हैं कि इंडोनेशिया ने बचाए गए ओरांगुटानों की वापसी के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बचाए जाने के बाद, ओरांगुटान के पाँच बच्चों को चिड़ियाघर में लाया गया, जहां उन्हें तापमान-नियंत्रित कमरे में क्वारंटीन किया गया है और वे धीरे-धीरे स्थानीय माहौल के अनुकूल हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हालांकि ओरांगुटान ज़्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ अन्य देशों के वर्षावनों में पाए जाते हैं, लेकिन वे ओडिशा की जलवायु के अनुसार आसानी से ढल सकते हैं।

नंदनकानन में पहले से है खास बाड़ा

मंत्री ने कहा, “बचाए गए जानवरों के रहने के लिए चिड़ियाघर में इंडोनेशिया जैसी जलवायु परिस्थितियां बनाई गई हैं।” अधिकारियों के अनुसार, ओरांगुटान ओडिशा की जलवायु से अनजान नहीं हैं और वे पहले भी इस तटीय राज्य में जीवित रह चुके हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर में ओरांगुटानों के लिए पहले से ही एक विशेष बाड़ा है, लेकिन 2019 में 41 वर्षीय मादा ओरांगुटान की मौत के बाद से यह खाली पड़ा था। उसे 2003 में पुणे के एक चिड़ियाघर से लाया गया था।

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मंत्री ने आगे कहा, “अगर CZA नंदनकानन को पांच ओरांगुटानों को रखने की मंज़ूरी देता है, तो यह ओडिशा में जानवरों के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। इससे निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।” इस बीच, नंदनकानन चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि पांचों बच्चों को खाना और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जा रहा है।

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इन बच्चों–तीन नर और दो मादा की उम्र छह महीने से एक साल के बीच है और उनकी लंबाई एक से डेढ़ फ़ीट है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओरांगुटानों के आराम और तनाव कम करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, क्योंकि वे कई तरह की भावनाएं दिखा रहे थे। जैसे चंचल व्यवहार और मूड में अचानक बदलाव से लेकर घबराहट में एक-दूसरे से चिपके रहना।

सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं Orangutan

नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने बताया कि जानवरों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर जानवर सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं और संगीत सुन रहे हैं, जिससे वे धीरे-धीरे तनाव-मुक्त हो रहे हैं। ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि ओरंगुटान बालासोर कैसे पहुंचे। अधिकारी इसमें किसी अंतरराष्ट्रीय वाइल्डलाइफ तस्करी नेटवर्क की संभावित भूमिका की भी जांच कर रहे हैं।

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