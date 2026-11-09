दिवाली पर देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात हमारे जवानों के अलावा कई ऐसे सेक्टर हैं जहां काम करने वाले लोग इस फेस्टिवल को अपनों के साथ नहीं मना पाते, इनमें एयरलाइंस में तैनात पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल हैं।

जिस वक्त हम दिवाली का पर्व अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उस वक्त पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट भी अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, लेकिन दीपों के इस त्योहार को मनाने वाला हर शख्स अपने अंदाज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर ही लेता है। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट का ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है जिसने हजारों फीट की ऊंचाई पर दिवाली को सेलिब्रेट किया।

फ्लाइट में जगमग रोशनी से खिल उठे लोगों के चेहरे

पायलट की इस कोशिश ने यात्रियों का भी दिल जीत लिया और उनके सफर को यादागर बना दिया। पायलट प्रदीप कृष्णन ने अपनी फ्लाइट में यात्रियों से मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। इसके बाद देखते ही देखते विमान का पूरा केबिन रोशनी से जगमगा उठा। हजारों फीट की ऊंचाई पर दिवाली मनाने का यह अनोखा अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

प्रदीप कृष्णन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास पल का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह विमान के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए यात्रियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार है और इसे सभी मिलकर एक खास अंदाज में मना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने यात्रियों से अपने मोबाइल फोन निकालने और उनकी टॉर्चलाइट जलाने की अपील की।

पैसेंजर्स के लिए यादगार बना सफर

पायलट की अपील का यात्रियों ने उत्साह के साथ जवाब दिया। देखते ही देखते विमान में बैठे लोगों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जला दी। कुछ ही पलों में पूरा केबिन छोटी-छोटी रोशनियों से भर गया। विमान के अंदर का यह नजारा किसी दिवाली सेलिब्रेशन से कम नहीं था। इस दौरान यात्रियों ने भी इस खास पल का आनंद लिया। जमीन से हजारों फीट ऊपर एक साथ दिवाली मनाने का यह अनुभव उनके लिए यादगार बन गया।

वीडियो के कैप्शन ने जीत लिया लोगों का दिल

प्रदीप ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “आज आप जो भी मिठाई खाएंगे वह जादुई तरीके से प्रोटीन में बदल जाए! हैप्पी दिवाली, दोस्तों! मजे करो, अच्छा खाओ और खुश रहो!” उनकी इस मजेदार शुभकामना ने दिवाली पर मिठाइयों का आनंद लेने वाले लोगों को खास अंदाज में संदेश दिया। आमतौर पर त्योहारों में मिठाइयों और पकवानों का खूब आनंद लिया जाता है। ऐसे में मिठाई के प्रोटीन में बदलने की बात ने इस संदेश को और दिलचस्प बना दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा

प्रदीप कृष्णन का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। यात्रियों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करने के उनके इस अनोखे अंदाज को लोग पसंद कर रहे हैं। आसमान में मोबाइल की रोशनी से सजे विमान का यह नजारा दिखाता है कि त्योहार की खुशियां मनाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी-सी पहल भी किसी के सफर को यादगार बना सकती है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

यहां देखें वीडियो-