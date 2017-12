इंडिगो ने शेयर की कतार में लगे राहुल की फोटो, ट्विटर यूजर्स बोले- इनको भी कूट मत देना

इंडिगो एयरलाइन्स ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी हवाई यात्रा के सिलसिले में एक कतार में लगे हैं। इंडिगों ने तस्वीर शेयर कर लिखा, ‘राहुल गांधी का स्वागत है, हम प्लेन में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं।’ दरअसल राहुल गांधी गुजरात चुनावों के मद्देनजर दिल्ली से गुजरात की यात्रा करते रहते हैं। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी की सादगी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं। कई लोगों ने इस फोटों पर तंज भरे अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। वहीं कई लोग इंडिगो एयरलाइन्स पर भी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘राहुल गांधी की सादगी दिल को छू लेने वाली है, शानदार। एक यूजर ने इंडिगों पर चुटकी ली है और लिखा, ‘डोंट बिट हिम।’ बता दें कि कुछ दिन पहले इंडिगो के स्टाफ ने एक शख्स की पिटाई कर दी थी। एक यूजर ने लिखा, ‘कूट मत देना राहुल बाबा को।’ एक यूजर ने लिखा, ‘वीआईपी होने की वजह से राहुल गांधी इस प्लेन में सफर कर सकते हैं, आम आदमी को तो अभी भी डर लगा है कि कहीं इस प्लेन में पिटाई ना हो जाए।’

Welcome onboard Mr Rahul Gandhi. Have a good flight @OfficeOfRG pic.twitter.com/899TYRolG8 — IndiGo (@IndiGo6E) December 9, 2017

His simplicity is remarkable . Rahul is a true leader of d ppl — Vinay Kumar Dokania (@vinaydokania) December 9, 2017

कूट मत देना सालों राहुल बाबा को…. — Shashank Chaturvedi (@EminentAuditor) December 9, 2017

Rahul Gandhi ji can afford to travel in indigo because he has security !! Common man is still fears about getting beaten up in indigo — Desh Bhakt (@Bhakt_DeshKa) December 9, 2017

Dont beat him — Varun Dutta (@VarunDutta20) December 9, 2017

पत्रकार पल्लवी घोष ने लिखा है कि चलो वे बढ़िया तरीके से लैंड कर गये हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एयरलाइंस आदमी आदमी के साथ भी ऐसा ही सलूक करेगा। एक यूजर ने लिखा है कि इस बार कोई बदतमीजी नहीं करना नहीं तो लाइसेंस कैंसिल होगा। क्या ड्रामा है वो किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘गो, गोवा, गोन, उम्मीद है वो सही फ्लाइट पकड़े हैं। कबीर नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ रोज तो प्राइवेट जेट से जाते हैं आज ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं।

Hope your team doesn’t give him same treatment on the tarmac!!! — SV (@saurabhv1712) December 9, 2017

mat marao Rahul ji ko nhi isbar paka licence cancel hoyega. Happy journey! — NiharMohanty (@niharrmohanty) December 9, 2017

When a Z+ security VIP lines up like this for a pic and that is tweeted from official handle of an airline then either something is cooking or some one is over reaching. — Mohit K sharma (@mohitksharma) December 9, 2017

