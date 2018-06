भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल फुटबॉलर सुनील छेत्री से मैच का टिट मांगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसी बात पर उन्हें ट्रोल कर दिया। यूजर्स ने हिदायत देते हुए उनसे कहा कि आप खुद खरीद लीजिए या फिर उन्हें ऑनलाइन बुक कर लीजिए। वहीं, एक अन्य शख्स ने कहा कि आपको पाकिस्तान से फुर्सत मिले तब न आप टिकट बुक कराएंगी।

सानिया ने फुटबॉल मैच की टिकटें छेत्री की अपील पर ही मांगी थीं। भारतीय प्रोफेशनल फुटबॉलर ने इससे पहले शनिवार (दो जून) को टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वह बोले थे, “आप हमें गालियां दें। आलोचना करें। मगर भारतीय टीम के मैच देखने आएं।” छेत्री ने यूरोपियन लीग व लियोनेल मेस्सी, नेमार जूनियर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चाहने वाले भारतीय फैंस से अपने देश के मैच मैदान में आकर देखने की अपील की थी।

सुनिए क्या कहा था उन्होंने अपने संदेश में–

This is nothing but a small plea from me to you. Take out a little time and give me a listen. pic.twitter.com/fcOA3qPH8i

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) June 2, 2018