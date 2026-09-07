अमेरिका में रहने वाली भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्ट टाइम मेहंदी लगाकर अच्छी-खासी कमाई कर रही है। इस वहज से इन दिनों वे चर्चा में हैं, उन्होंने बताया कि वे साइड में मेहंदी आर्टिस्ट का काम करती हैं और एक घंटे के $100 (लगभग 9,000-10,000 रुपये) कमाती हैं। इसके अलावा अगर ब्राइडल मेहंदी मिल जाती है तो वे कुछ ही घंटो में एक लाख कमा लेती हैं। लोग उन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर देखते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। अपनी पोस्ट में प्रियंका जैन ने कहा कि इस कमाई ने उनके शौक को आर्थिक रूप से फायदेमंद बना दिया है, इसके साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें जो सम्मान मिलता है, वह और भी ज़्यादा कीमती है।

जैन ने हाल ही में अपने मेहंदी के काम और उससे होने वाली एक्स्ट्रा इनकम के बारे में एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि वे अपनी मेहंदी सर्विस के लिए प्रति घंटा $100 चार्ज करती हैं और उन्हें 20 प्रतिशत तक टिप भी मिल सकती है। जब वे ब्राइडल बुकिंग लेती हैं तो उनकी कमाई काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बारीक डिज़ाइनों में अक्सर कई घंटे लग जाते हैं। जैन ने आगे कहा, “अगर मैं ब्राइडल या शादी की मेहंदी लगाती हूं, तो 10 घंटे के काम के लिए लगभग 1 लाख रुपये कमाती हूं।” उनका कहना है कि उनकी कमाई मेहंदी के डिजाइन और क्लाइंट हाथों और पैरों के कितने हिस्से पर निर्भर करती है।

ज्यादा कमाई, ज्यादा खर्च

अपनी अमेरिकी कमाई को भारतीय मुद्रा में बदलने पर ये आंकड़े काफी बड़े लग सकते हैं, लेकिन जैन ने बताया कि ज़्यादा कमाई के साथ-साथ रहने-सहने का खर्च भी ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा, “अमेरिका में कमाई के हिसाब से खर्च भी काफी ज़्यादा हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि मेहंदी का काम उनके मुख्य पेशे की जगह लेने के लिए नहीं है। मैं एक फुल-टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरी मेन कमाई मेरी सैलरी से होती है। मेहंदी का काम मेरा शौक और जुनून है, इसलिए इससे होने वाली कमाई मेरे लिए अतिरिक्त कमाई है।” ‘ पैसों के अलावा मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाता है’।

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जैन ने यह भी कहा कि अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पर उनके अनुभव ने इस पेशे को देखने का उनका नज़रिया बदल दिया है। जैन ने कहा, “अमेरिका आने के बाद, मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की। यहां आर्टिस्ट की बहुत कद्र और इज़्ज़त है।” उन्होंने आगे आगे कहा कि भारत में कभी-कभी मेहंदी आर्ट को कम सम्मान वाला पेशा माना जाता है, जबकि अमेरिका में उन्हें लगता है कि उनके काम को एक आर्टिस्टिक पेशे के तौर पर पहचान मिलती है। उन्होंने कहा, “लेकिन यहां, मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाता है और सम्मान दिया जाता है।” इस अनुभव ने इस सोच को चुनौती दी है कि कुछ पेशे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अहम होते हैं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कोई छोटा काम कर रही हूं, क्योंकि यहां कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है।” उन्होंने आगे कहा, “और शायद यही बात मुझे यहां सबसे ज़्यादा पसंद है।”

‘इसे सही काम नहीं माना जाता’

यह वीडियो वायरल हो गया है और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूज़र ने कहा, “कोलकाता में मेरी पत्नी लगभग 3 घंटे के लिए 500 से 750 रुपये देती हैं।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “पाकिस्तान में तो वे मेहंदी आर्टिस्ट को पैसे भी नहीं देते। वे उम्मीद करते हैं कि मेहंदी आर्टिस्ट मुफ़्त में काम करे क्योंकि उनके लिए यह कोई सही काम नहीं है।” तीसरे यूज़र ने प्रतिक्रिया दी, “मैं भारत में यह काम मुफ़्त में करती हूं।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…