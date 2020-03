गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। अब एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 75.09 हो गई है। रुपया बुधवार को 74.26 के स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर में गुरुवार को रुपया ही नहीं बल्कि दूसरी एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भी तेजी देखी जा रही है। एशिया में निवेशकों द्वारा मुद्राओं, बॉन्ड्स और स्टॉक्स बेचे जाने के कारण डॉलर में यह तेजी आ रही है।

पहली बार रुपए को 75 के पार जाने पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पूछा है कि रुपए ने मार्गदर्शक-मंडल की सदस्यता ले ली?

कुमार विश्वास का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि अभी तो रुपया मार्गदर्शक मंडल में शामिल हुआ है..जल्द ही ये लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र को भी क्रॉस कर देगा।

कुमार विश्वास के अलावा तमाम सोशल मीडिया यूजर्स नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को रुपए में गिरावट के लिए ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि कोई बात नहीं रुपया ही तो गिर रहा है बाकी राष्ट्रवाद तो अपने चरम पर है ना। लोग लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और पया दोनों गिर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि कोई बात नहीं रुपया 75 के पार पहुंच गया..अभी भी पाकिस्तान से तो बेहतर ही है ना।

But still indian is stronger than pakistan’s currency …

This no-one will tell u

— Rishi (@SunoRishi) March 19, 2020