Indian Pilot Smit Machchhar Honoured: 28 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर और फ्लाईदुबई के अन्य क्रू मेंबर्स को सम्मानित किया है। UAE में भारतीय पायलट ने अपने हौसले और दानिशमंदी की मिसाल पेश करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की और विमान में बैठे 170 यात्रियों की जान को जोखिम में डालने से बचा लिया। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के इस कारनामे के लिए UAE में उन्हें सम्मानित किया गया।

स्मित पर जानलेवा हमला हुआ फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ नहीं खोई और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुरक्षित तरीके से विमान की लैंडिंग कराकर विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बचा ली। कैप्टन की इस जांबाज़ी और फर्ज के लिए वफादारी को देखते हुए UAE प्रशासन और अधिकारियों ने उन्हें इस इज्ज़त से नवाज़ा है।

कैसे स्मिथ ने बचाई यात्रियों की जान

यह घटना 30 सितंबर 2026 को फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ 1073 में हुई थी। विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था और उसमें 170 से ज्यादा लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विमान के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर उनके को-पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया। अब सवाल ये उठता है कि विमान में पायलट के पास कुल्हाड़ी का क्या काम है?

आपको बता दें कि पायलट के पास कुल्हाड़ी आमतौर पर आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए कॉकपिट में रखी जाती है। घटना के दौरान हमले में कैप्टन बेहद गंभीर तरीके से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने खुद की परवाह नहीं की और अपनी समझदारी और साहस का परिचय देते हुए सावधानी के साथ विमान की लैंडिंग कराई थी। हालांकि घटना के पीछे को-पायलट की क्या मंशा थी और वो क्यों पायलट पर हमला करना चाहते थे इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है।

UAE के राष्ट्रपति ने पायलट स्मिथ को किया सम्मानित

दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक, पायलट स्मित को मंगलवार को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस, UAE के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दिया। यह सम्मान विमान में मुश्किल हालात के दौरान जिम्मेदारी निभाने और क्रू मेंबर्स के काम की सराहना करने के लिए दिया गया। यह घटना दिखाती है कि विमान में किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते समय पायलट और क्रू मेंबर्स को कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे समय में उनकी सूझबूझ, साहस और कर्तव्यनिष्ठा यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम होती है।

इन जगहों पर भी कैप्टन को किया गया है सम्मानित

कैप्टन स्मित मच्छर को UAE के अलावा इजरायल और अमेरिका में भी सम्मान मिला है। इन देशों ने भी उनके साहस की सराहना की है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने उन्हें पत्र लिखकर उनकी बहादुरी के लिए आभार जताया और यरुशलम आने का न्योता भी भेजा। उन्होंने स्मित को प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म देने की घोषणा भी की है। अमेरिका और दुबई में उनके साहस की सराहना की गई। दुबई में उनकी बहादुरी के लिए भारतीय समुदाय ने खड़े होकर तालिया बजाकर उन्हें सम्मानित किया।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और दुबई मीडिया ऑफिस के हवाले से दी गई जानकारी पर आधारित है।