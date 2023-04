ऑस्ट्रेलिया का सीरियल रेपिस्ट, BJP से कनेक्शन! कांग्रेस ने उठाए सवाल, लोग भी कर रहे ट्रोल

सिड़नी की डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बालेश धनकड़ 5 कोरायाई महिलाओं के साथ रेप करने का दोषी माना है।

बालेश धनखड़ (फोटो सोर्स- फेसबुक/बालेश धनखड़)

