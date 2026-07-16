भारतीय मूल के NASA एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचने के बाद और ऑर्बिट से अपने पहले दिन का अनुभव शेयर किया है। अनिल मेनन ने रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ सोयुज़ MS-29 स्पेसक्राफ्ट से ऑर्बिट में मौजूद लैब का सफ़र तय किया। ये तीनों मंगलवार को कज़ाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सुबह 10.47 बजे EDT (ईस्टर्न डेलाइट टाइम) पर रवाना हुए और तीन घंटे व दो ऑर्बिट की तेज़ यात्रा पूरी की।

ऑर्बिट से अनिल मेनन का पहला वीडियो आया सामने

सोयुज़ कैप्सूल दोपहर 1.52 बजे EDT पर ISS के प्रिचल मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जुड़ गया, जिससे अगले दो हफ़्तों के लिए स्टेशन पर क्रू सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। स्पेस स्टेशन पहुंचने के कुछ घंटों बाद मेनन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ऑर्बिट से पहला नज़ारा दिखाया गया। वीडियो में पृथ्वी के शानदार दृश्य दिखाई दिए।

वीडियो की शुरुआत में उन्होंने कहा, “इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नमस्ते। यह मेरा पहला दिन है।” इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों अन्ना, ग्रेस और जेम्स का समर्थन के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने ग्रेस को जन्मदिन की बधाई भी दी। मेनन ने SpaceX में अपने पुराने साथियों का भी खास तौर पर आभार जताया और कहा कि उनके करियर को आकार देने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा, “मुझे नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना सिखाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने उस सीख का बार-बार इस्तेमाल किया है।”

उन्होंने यह भी कहा, “मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल हमारे उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ रही हूं। चलिए टीम इसे पूरा करके दिखाते हैं।”

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ऑर्बिट में पहला दिन है और मैं इस धरती की खूबसूरती देखकर बहुत खुश और शुक्रगुज़ार हूं। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सबको नमस्ते।”

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इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों का समर्थन मिला। एक यूज़र ने लिखा, “बधाई हो अनिल! यह देखने का बेसब्री से इंतज़ार है कि आप आगे क्या-क्या हासिल करते हैं। आपने कर दिखाया।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “बहुत ही शानदार वीडियो!! यह हर जगह के युवाओं के सपनों को नई ऊर्जा दे रहा है।” तीसरे ने लिखा “यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम्हारा मिशन शानदार रहे!”