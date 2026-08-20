विदेश में एक भारतीय शख्स को नस्लभेद का सामना करना पड़ा। यह शर्मनाक मामला कहां का है अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक शख्स अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तभी एक विदेशी महिला ने उससे कहा कि आपसे ‘करी जैसी बदबू’ आती है। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग जमकर इस विदेशी महिला की आलोचना कर रहे हैं और उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, करी की महक तो सबसे अच्छी होती है और हमें पसंद है।

दरअसल, कुछ पुरुषों को महिलाओं से मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट पसंद आते हैं। हालांकि उस वक्त तारीफ करने वाले शख्स का लहजा और सही शब्दों का होना बहुत जरूरी है। विदेश में भारतीय पुरुष के साथ होने वाली इस अजीब सी घटना ने न सिर्फ उसे गुस्सा दिला दिया बल्कि जिसने भी इसके बारे में सुना और देखा उसे भी हैरानी हुई।

इंटरनेट पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक भारतीय शख्स अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी एक विदेशी महिला उसके पास आती है और उससे कुछ कहती है। वह शख्स ठीक से उस महिला की बात सुन नहीं पाता और दोबारा कहने के लिए कहता है। इस पर वह महिला उससे कहता है, “एक भारतीय शख्स के हिसाब से आपके अंदर से एक गंध आ रही है।” महिला ने इस दौरान उस पुरुष से यह भी कहा कि यह गंध करी जैसी महक रही है।”

महिला ने क्या कहा आदमी से ?

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब आदमी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था तो महिला उसके पास आई और कहा, “माफ करना सर, एक भारतीय आदमी के हिसाब से तुमसे काफी अच्छी महक आ रही है।” आदमी ने महिला को अपनी बात दोहराने के लिए कहा तो उसने फिर से यही बात कही। महिला ने कहा, “एक भारतीय आदमी के हिसाब से तुमसे काफी अच्छी महक आ रही है, तुमसे करी जैसी महक नहीं आ रही है।”

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महिला की टिप्पणी ने किया हैरान

महिला की इस टिप्पणी को लेकर उस आदमी को हैरानी हुई और उसने इस नस्लभेदी टिप्पणी का जवाब दिया। भारतीय ने कहा, “क्या यह तारीफ करने के लिए कहा गया है?” इस पर महिला जवाब देती है, “हां, बिल्कुल।” इस पर वह जवाब देता है “असल में ऐसा नहीं है”। हालांकि, महिला उसके जवाब से हैरान दिखती है और कहती है, “एक भारतीय होने के हिसाब से तुमसे काफी अच्छी महक आ रही है।”

फिर वह आदमी उसे जवाब देते हुए कहता है, “ठीक है, लेकिन जिस तरह से तुम यह कह रही हो, वह बहुत अजीब है। शायद तुम अपने कहने का तरीका बदलना चाहो,” वह उससे कहता है। वह जवाब देती है, “ठीक है,” और फिर टेबल से चली जाती है।

यूजर्स के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जिस किसी ने देखा वह हैरान हुआ और लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी। एक यूजर ने लिखा है- “किसी अजनबी के पास जाकर ऐसा कुछ कहने की हिम्मत!”

एक और अन्य यूजर ने लिखा, “मुझे नहीं पता कि वेस्टर्न कल्चर में करी के बारे में क्या चलन है। मैं भारत के वेस्ट कोस्ट से हूं और हमारे यहां दूध से बनी करी नाम की सिर्फ एक खास डिश है जिसे हम कभी-कभी गर्मियों में बनाते हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि करी क्या है। क्या वेस्ट में ग्रेवी वाली हर चीज को करी माना जाता है? अगर कोई रोज करी खाता भी है तो भी उससे करी जैसी महक कैसे आ सकती है?”

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एक अन्य यूजर ने लिखा- यह ऐसा है जैसे वेस्ट में लोग पोर्क खाते हैं, क्या मुझे यह कहना चाहिए कि उनसे सूअर जैसी महक आती है?” खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है?यह भी पढ़ें- खंडवा: आवारा कुत्तों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, ‘डॉगी’ बनकर जन सुनवाई में पहुंचा शख्स

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नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौर मंगलवार को जनसुनवाई में एक ऐसे शख्स को लेकर पहुंचे, जिसने कुत्ते का मास्क पहन रखा था। उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम कार्यालय में हुए इस प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…