भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलहाल तीन देशों की यात्रा पर हैं। इन देशों में कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। फिलहाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुषमा एक उज्बेक महिला के साथ खड़ी हैं। वह महिला प्रसिद्ध हिंदी गीत ईचक दाना, बीचक दाना गा रही है। ये गाना शोमैन राजकपूर की कालजयी फिल्म श्री 420 का है। इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रवीश कुमार ने साझा किया है।

Bollywood knows no boundaries! More so in Uzbekistan where Raj kapoor and Nargis are household names. Salute to this Uzbek woman for her spirit as she hums the song ‘इचक दाना बीचक दाना’ from the classic Shri 420! @SushmaSwaraj pic.twitter.com/I9ksvWukxo — Raveesh Kumar (@MEAIndia) August 5, 2018

अपने ट्वीट में रवीश कुमार ने लिखा, ”बॉलीवुड किसी भी सीमा को नहीं जानता है! यहां उज्बेकिस्तान में भी राज कपूर और नरगिस को हर घर में पहचाना जाता है। इस उज्बेक महिला को उसकी भावना के लिए प्रणाम है। जिस भावना के साथ वह बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म श्री 420 का गाना गा रही है।”

इस ट्वीट के बाद अब लोग उज्बेकिस्तान में बॉलीवुड के प्रशंसकों के उदाहरणों को भी साझा कर रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।:

Many Uzbeks can speak hindi. It was same scenario in the year 1991 when I visited Moscow and later all over CIS. Entire region had affection towards India & indian products. Very unfortunate we could not leverage it. Hopefully, India & Uzbekistan will make closer & stronger ties — Anil Bhuwania (@AnilBhuwania) August 5, 2018

I met many Uzbek Migrants in Russia. They hard core fan of Raj kapoor….. — Chandrashekhar Shisode (@cshobhauday) August 5, 2018

That is proved that our culture is the world famous and popular. — JEEVAN DAS MANDLE (@JeevandasM) August 5, 2018

I met a Tazik taxi driver in Boston last week. He swears by Raj Kapoor’s movies. — ଛଞ୍ଚାଣ (@sanmissar) August 6, 2018

अगर आपने असल में ये गाना अभी भी न देखा हो, तो उसका लिंक यहां है।

