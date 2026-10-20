एक छोटा सा आइडिया कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसकी मिसाल भारतीय डिजाइनर राहुल अग्रवाल ने पेश की है। महज एक चम्मच के अनोखे कांसेप्ट के साथ ‘शार्क टैंक यूएसए’ (Shark Tank USA) के मंच पर पहुंचे राहुल ने अपनी सूझबूझ और इनोवेशन से अमेरिकी इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया। इस आइडिया के दम पर उन्हें ₹2.9 करोड़ की बड़ी डील हासिल हुई है।

चम्मच ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। आमतौर पर लोग इसे एक साधारण किचन टूल मानते हैं, लेकिन भारतीय इंडस्ट्रियल डिजाइनर राहुल अग्रवाल ने एक ऐसा मापने वाला चम्मच तैयार किया, जिसे जरूरत के हिसाब से मोड़कर अलग-अलग माप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके इसी आइडिया ने अमेरिकी बिजनेस रियलिटी शो Shark Tank USA में निवेशकों का ध्यान खींचा और उन्हें 3.5 लाख डॉलर यानी करीब ₹2.9 करोड़ की डील मिली।

राहुल अग्रवाल के इस प्रोडक्ट का नाम Polygons है। निवेशकों लोरी ग्रीनर और मिंडी कलिंग ने उनके आइडिया में दिलचस्पी दिखाई। इस डील के तहत राहुल को अपनी कंपनी की 8 फीसदी हिस्सेदारी के बदले 3.5 लाख डॉलर और अतिरिक्त 2 फीसदी एडवाइजरी शेयर देने पर सहमति बनी। इस हिसाब से कंपनी का मूल्यांकन 35 लाख डॉलर यानी लगभग ₹29 करोड़ किया गया।

क्या रातो रात मिली है राहुल को ये कामयाबी

राहुल ने ये मुकाम रातों रात हासिल नहीं किया है बल्कि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब राहुल अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही राहुल ने अपने सपनों को साकार करने के लिए आइडिया के साथ काम करना शुरु कर दिया था। राहुन ने अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए सालो साल मेहनत की है।

कैसे आया फोल्ड होने वाले चम्मच का आइडिया?

राहुल अग्रवाल ने जब डिजाइन की पढ़ाई शुरू की, तब उन्हें चम्मच के डिजाइन को लेकर एक सीनियर ने बताया कि चम्मच का डिजाइन पहले ही अपने अंतिम रूप तक पहुंच चुका है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

लेकिन राहुल अपने सीनियर के इस कथन से पूरी तरह सहमत नहीं थे। हालांकि राहुल खाना नहीं बनाते फिर भी चम्मच के डिजाइन को बेहतर बनाने की चुनौती उनके दिमाग में बनी रही। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा मापने वाला चम्मच बनाया जा सकता है, जो कम जगह घेरे और जरूरत के मुताबिक अपना आकार बदल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने महज तीन दिनों में एक सपाट चम्मच का शुरुआती डिजाइन तैयार कर लिया, जिसे मोड़कर अलग-अलग माप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि, आइडिया तैयार करना आसान था, लेकिन उसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक प्रोडक्ट में बदलने के लिए उन्हें कई साल तक परीक्षण और सुधार करने पड़े।

क्या खास है राहुल अग्रवाल के Polygons चम्मच में?

आमतौर पर मापने वाले चम्मच अलग-अलग आकार में आते हैं और उन्हें एक रिंग के सहारे एक साथ जोड़ा जाता है। इससे किचन की दराज में जगह घिरती है और उन्हें संभालकर रखना भी कभी-कभी मुश्किल होता है। Polygons इस समस्या का अलग समाधान पेश करता है। इसमें दो लचीले और फोल्ड होने वाले टूल दिए गए हैं। बड़ा चम्मच जिससे आधा टेबल स्पून, एक टेबलस्पून और दो टेबलस्पून तक की माप ली जा सकती है। जबकि छोटा चम्मच से एक-चौथाई टीस्पून, आधा टीस्पून और एक टीस्पून की माप ली जा सकती है। चम्मच पर बने निशानों के अनुसार इसे मोड़कर जरूरी माप में बदला जा सकता है। एक सपाट चम्मच की मोटाई केवल 2.8 मिलीमीटर होती है।

कैसे तैयार हुआ ये चम्मच

इसे बनाने में फूड-ग्रेड थर्मोप्लास्टिक,सिलिकॉन,नीयोडिमियम मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन ओरिगामी की तकनीक से भी प्रेरित है, जिसमें मोड़ के जरिए किसी सपाट सतह को उपयोगी आकार दिया जाता है।

A founder valued his water bottle company at $50 million on Shark Tank. Three years later, a water filtration giant bought it.



In 2021, Justin Wang walked into the Tank with LARQ, a self-cleaning bottle that purifies water with UV light.



His ask: $500,000 for 1%. That’s a $50… pic.twitter.com/WLXTQsbz8w — koba (@kobaHUB) October 18, 2026

Shark Tank USA में कैसे मिली ₹2.9 करोड़ की डील?

राहुल अग्रवाल का Polygons प्रोडक्ट Shark Tank USA के सीजन 18 के चौथे एपिसोड में पेश किया गया। इस एपिसोड में अभिनेता और निर्माता मिंडी कलिंग गेस्ट इन्वेस्टर के तौर पर शामिल हुई थीं। प्रोडक्ट के अनोखे डिजाइन और रोजमर्रा के इस्तेमाल की उपयोगिता ने निवेशकों को प्रभावित किया। मिंडी कलिंग ने इसे बेहद शानदार और उपयोगी आइडिया बताया। इसके बाद मिंडी कलिंग और लोरी ग्रीनर ने मिलकर राहुल को 3.5 लाख डॉलर यानी करीब ₹2.9 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। बदले में कंपनी की 8 फीसदी इक्विटी और अतिरिक्त 2 फीसदी एडवाइजरी शेयर देने की बात हुई।

राहुल ने डील को एक्सेप्ट किया। इस डील के मुताबिक उनकी कंपनी Polygons का मूल्यांकन लगभग 35 लाख डॉलर यानी करीब ₹29 करोड़ हुआ। राहुल अग्रवाल की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किसी बड़ी कारोबारी सफलता की शुरुआत हमेशा किसी बेहद जटिल आविष्कार से नहीं होती। कभी-कभी रोजमर्रा की किसी साधारण चीज को बेहतर बनाने का विचार भी बड़ा अवसर बन सकता है। राहुल की ये सफलता उन्हें अपने इनोवेटिव आइडिया की वजह से मिली है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को जानकारी देना है। इसे किसी भी प्रकार की आधिकारिक या प्रमाणित सलाह न माना जाए।