शोएब अख्तर ने किया एक ट्वीट, युवराज और हरभजन सिंह ने लिए मजे

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह ट्रोल कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों को प्रेरित करने वाला एक ट्वीट किया जिसपर युवराज और हरभजन शोएब के मजे ले रहे हैं। वैसे तो सभी जानते ही हैं कि युवराज सिंह और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मजाकिया खिलाड़ियों में से एक हैं। दोनों खिलाड़ी जहां भी जाते हैं अपनी पंजाबी भाषा में बात कर सभी के साथ हंसी मजाक करते हैं। वे जिंदगी को हंसते हुए जीने के लिए वजह ढूंढते हैं।

दोनों बहुत ही हरफनमौला खिलाड़ी है। शोएब अख्तर के साथ मजे लेने की शुरुआत सबसे पहले युवराज सिंह ने की और कुछ ही देर में हरभजन भी उनका साथ देने के लिए ट्विटर पर आ गए। यह सिलसिला उस समय शुरु हुआ जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी एक फोटो ट्वीट की जिसमें वे हाथ में दस्ताने पहने और एक हाथ में उन्होंने हेलमेट पकड़ा हुआ है। इस फोटो पर उन्होंने लिखा है “अपने लक्ष्य के बारे में महत्वाकांक्षी बनने से डरो मत, मेहनत करना मत छोड़ो और न ही अपने सपनो को छोड़ना चाहिए।” इस फोटो के कैप्शन पर शोएब ने लिखा “केवल आपकी मेहनता आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिशा दिखा सकता है।”

Only hard work can lead you to your dreams.#Shoaibakhtar #quoteoftheday #hardwork #dreams #nevergiveup #Rawalpindiexpress pic.twitter.com/bmtiom3WCY

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 27, 2017