Video: सुरेश रैना ने किशोर कुमार के यह गाना गाकर होटल लॉबी में बांधा समां

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से क्रिकेटर सुरेश रैना का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह किशोर कुमार का एक गाना गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को देखने पर पता चलता है कि सुरेश रैना किसी होटल की लॉबी में गाना गा रहे हैं। मौके पर कुछ और क्रिकेटर नजर आते हैं, आस पास कुछ लोग भी बैठे हुए दिखते हैं। सुरेश रैना वीडियो में किशोर कुमार का पुराना और सदाबहार गाना ‘ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए…’ गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीसीसीआई ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- ”आपने उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किशोर कुमार का क्लासिक गाते हुए देखा है? पेश-ए-खिदमत हैं टीम इंडिया के गायक सुरेश रैना।” बीसीसीआई ने सुरेश रैना को टैग करते हुए रविवार (11 मार्च) को यह ट्वीट किया। वीडियो में होटल की लॉबी में तीन लोगों की ऑरकेस्ट्रा दिखाई देती है, जिनके संगीत की धुन पर सुरेश रैना मस्त होकर गाते हुए नजर आते हैं।

VIDEO: You’ve seen him on the field, but ever seen him SING a Kishore Kumar classic? Presenting – @ImRaina the SINGER #TeamIndiahttps://t.co/yhvRwmbnDd pic.twitter.com/llB03VW4fH

— BCCI (@BCCI) March 11, 2018