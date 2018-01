क्रिकेटर सुरेश रैना ने “बिटिया रानी” के लिए गाना गाया है। इस गाने के बाद गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने ट्विटर पर उनकी खूब तारीफ की है। हरभजन सिंह ने सुरेश रैना के गाने का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि सुरेश रैना ने अपनी शानदार आवाज में बहुत खूबसूरत गाना गाया है। बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं। वहीं इरफान पठान ने भी गाने का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि वुमन हमारे परिवार, हमारी सोसायटी और हमारे राष्ट्र का पिलर हैं। सपोर्ट करने के लिए द प्रियंका रैना शो को सुनें। गौतम गंभीर ने इसके लिए सुरेश रैना की तारीफ की और साथ ही लिखा कि एक महिला होना आसान नहीं है, वह लगातार कठिनाइयों का सामना करती हैं।

हरभजन सिंह के ट्वीट करने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। @snehalatabjp ने लिखा कि बिलकुल, आपकी बेटी की तरह आपके पास उसके रूप में दुनिया है पाजी। @KapilShrivas8 ने लिखा कि वाउ, बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाला गाना है। इसके अलावा इरफान पठान के ट्वीट पर लोगों ने अपने कमेंट किए हैं। @BirooRaw ने लिखा है कि बहुत ही अच्छा गाना गाया है। @Surya82941086 ने तो यहां भी रैना की बॉलिंग की तारीफ करते हुए लिखा कि जय हिंद आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है सर।

What a lovely song sung by our own @ImRaina #BITIYARANI lovely voice.. and great lyrics here is the link guys https://t.co/ntl3NR81Pf @RainaPriyanka — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 8, 2018

Women are the pillar of our families, our society & our nation. To show your support, tune in to the ‘The Priyanka Raina Show’ only on Red FM every Saturday 9-11 AM & Sunday 2-4 PM and #LetsCheerForBitiyaRanihttps://t.co/qV76DANymW@imraina @_priyankacraina @redfmIndia — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 8, 2018

Not easy to be a woman when they face frequent hardships. A Raina — not @ImRaina — is out to set it right. Join me in wishing Priyanka Raina for her show ‘The Priyanka Raina Show’ on Red FM every Saturday 9-11 AM,Sunday 2-4 PM #LetsCheerForBitiyaRani @_priyankacraina @RedFMIndia — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 8, 2018

सुरेश रैना ने गौतम गंभीर को ट्वीटर पर थैंक्यू बोला। साथ ही लिखा कि तुम ऐसा करके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हो। इसके लिए मुझे तुम्हारे प्रयास पर गर्व है। @adityayellanki ने लिखा कि यह रैना की बहुत अच्छी पहल है। ऑल द बेस्ट। @Gautian_Madhu ने लिखा गुड लक प्रियंका रैना, बहुत अच्छी पहल है। @D_of_soldier ने लिखा कि हम इस पहल में जरूर आपका साथ देंगे।

