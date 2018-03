India vs Bangladesh T20: बड़ी पारी खेल कर भी ट्रोल हुए रोहित शर्मा, लोग बोले- आयरलैंड के खिलाफ कर रहे तैयारी

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे रोहित शर्मा निदाहास ट्रॉफी टी-20 में बांग्लादेश के खिलाफ 89 रनों की बड़ी पारी खेलकर कर भी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने रोहित शर्मा पर तंज कसते हुए लिखा है कि वह आयरलैंड के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। यूजर्स ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि शुरुआत में बड़ी साझेदारी होने पर भारतीय टीम टूर्नामेंट में कमजोर मानी जा रही बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकामयाब रही। इसपर ट्विटर यूजर्स सागर कमेंट कर लिखते हैं, ‘विरोधी यकीन नहीं करेंगे मगर कुछ हफ्तों से फॉर्म से बाहर चल रहे रोहित शर्मा 31 मार्च तक बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करा पाने से खासे चिंतित थे।’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘रोहित शर्मा के 75 छक्के। यह कारनामा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज। टूटा युवराज सिंह का 74 छक्कों का रिकॉर्ड।’ सुनील रोहित के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘रोहित शर्मा आयरलैंड दौरे पर प्रदर्शन करने के लिए लिए बांग्लादेश के खिलाफ अपनी फॉर्म तलाशने के लिए कड़ी मेहनन कर रहे हैं।’ अभिषेक लिखते हैं, ‘जयदेव उनादकट को बाहर किया गया। ट्विटर ट्रोल्स के लिए भारी झटका। अच्छा कंटेंट देता है लड़का।’

Haters won’t believe but Rohit was out of form for last few weeks because he was tensed about not being able to link his Aadhar card with bank account before 31st March. #IndvBan — SAGAR (@sagarcasm) March 14, 2018

75 sixes for Rohit Sharma – the most by an Indian batsman in T20Is going past the 74 sixes by Yuvraj Singh!#IndvBan#NidahasTrophy2018 — Mohandas Menon (@mohanstatsman) March 14, 2018

Rohit Sharma: What should be the strategy today? Coach: Strategy is very clear.. aisi team baar baar nahi milti.. achhi batting kar aur izzat bacha apni.. #INDvBAN — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) March 14, 2018

Rohit Sharma is trying very hard to find his form against Bangladesh to perform on Ireland tour.#INDvBAN — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) March 14, 2018

बता दें कि बुधवार (14 मार्च, 2018) को रोहित की पारी की बदौलत भारत ने आखिरी लीग मैच में आज तीन विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम छह विकेट पर 159 रन ही बना सकी। युवा वाशिंगटन सुंदर ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए। बांग्लादेश ने पिछले मैच में 215 रन का रिकार्ड लक्ष्य हासिल कर लिया था लेकिन आज 177 रन भी नहीं बना सके। सुंदर ने लिटन दास को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश को पहला झटका दिया। दिनेश कार्तिक ने विकेट के पीछे आसान स्टंपिंग की। सुंदर का दूसरा शिकार सौम्या सरकार (1) बने। खतरनाक तामिम इकबाल ने 19 गेंद में 27 रन बनाए जिसमें शरदुल ठाकुर के एक ओवर में तीन चौके और एक छक्का शामिल था। इकबाल के रूप में सुंदर ने अपना तीसरा विकेट लिया।

कप्तान महमूदुल्लाह (11) को युजवेंद्र चहल ने डीप मिडविकेट पर केएल राहुल के हाथों लपकवाया। मुशफिकर रहीम ने 55 गेंद में नाबाद 72 रन जोड़कर अकेले किला लड़ाने की कोशिश की लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल सका। शरदुल ने पांचवें विकेट के लिए रहीम और शब्बीर रहमान के बीच 65 रन की साझेदारी तोड़कर बांग्लादेश की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे से ही खराब फार्म में चल रहे कार्यवाहक कप्तान रोहित ने सावधानी के साथ खेलना शुरू किया और बाद में हाथ खोले। उन्होंने अपनी 61 गेंद की पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए। सुरेश रैना ने 30 गेंद में 47 रन बनाए। रोहित और रैना ने दूसरे विकेट के लिये 9.2 ओवर में 102 रन जोड़े।

उन्होंने 16वें से 19वें ओवर के बीच 55 रन जोड़े । आखिरी ओवर में बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रूबेल हुसैन ने सिर्फ चार रन दिए। उन्होंने चार ओवर में 27 रन देकर दो विकेट चटकाए। मैच का निर्णायक ओवर 18वां था जिसमें अबु हैदर ने 21 रन लुटाए। इसमें रोहित ने दो और रैना ने एक छक्का जड़ा और भारत का रनरेट तेजी से आगे बढ़ गया। रोहित ने तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान, आफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज और बायें हाथ के स्पिनर नजमुल इस्लाम को भी छक्के लगाए।

रैना ने एक बार फिर उपयोगी पारी खेलते हुए पांच चौके और दो छक्के जड़े। उन्होंने मिराज को दो चौके लगाए जबकि महमूदुल्लाह को भी नहीं बख्शा। रैना अर्धशतक से चूक गए और सौम्या सरकार की गेंद पर डीप मिडविकेट में रूबेल को कैच थमा बैठे । शिखर धवन और रोहित ने 9. 5 ओवर में 70 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरूआत दिलाई। धवन ने लांग आन पर मुस्ताफिजूर को छक्का लगाया। उन्हें रूबेल ने यार्कर पर बोल्ड किया।

