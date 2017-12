वीडियो: जीवा ने पापा महेंद्र सिंह धोनी के साथ मनाया क्रिसमस, गाया गाना

क्रिसमस डे के मौके पर लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस सेलिब्रेशन को मनाने में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से क्रिसमस डे मनाया। रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आखिरी मैच के बाद धोनी अपने घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बेटी जीवा के साथ क्रिसमस डे पर खूब मजे किए। जीवा और धोनी का क्रिसमस पर मस्ती करते हुए एक वीडियो सामने आया है जिसे एमएस धोनी फैन्स नाम से ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर डाला है। इस वीडियो में धोनी और जीवा एक कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं।

जीवा को आप क्रिसमस का गाना ‘वी विश यू अ मैरी क्रिसमस’ गाते हुए सुन सकते हैं और वहीं धोनी बहुत ही प्यार से बेटी का गाना सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में जीवा का ठीक से चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप उन्हें बहुत ही क्यूटली गाना गाते हुए सुन सकते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पंसद कर रहे हैं और इसे खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम काफी खुश है और हो भी क्यों न रोहित शर्मा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने श्रीलंका को करारी शिकस्त जो दी है।

Here Comes Christmas wishes from #Dhoni & his Santa Ziva#MerryChristmas @msdhoni @SaakshiSRawat @ChennaiIPL pic.twitter.com/K13Fx1yayT

— MS Dhoni Fans #Dhoni (@msdfansofficial) December 25, 2017