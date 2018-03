भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पत्नी हसीन जहां के आरोपों का जवाब ट्विटर पर दिया तो उनके फैंस ही आपस में भिड़ गए। कई यूजर्स ने शमी को आड़े हाथों लिया तो कई यूजर्स ने बीवी के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल वर्तमान में धर्मशाला में देवधर ट्रॉफी खेल रहे शमी ने पत्नी के उन आरोपों को निराधार बताया जिसमें उनपर अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया। एक दिन पहले फेसबुक पोस्ट में शमी की पत्नी ने व्हाट्सएप्प पोस्ट के कई स्क्रीन शॉट्स शेयर किए, कुछ महिलाओं की तस्वीरें भी शेयर की गई। लिखा गया कि शमी से इन लड़कियों के अवैध संबंध है। व्हाट्सएप्प स्क्रीन शॉट्स के हवाले से बताया गया कि शमी किन लड़कियों से अश्लील बातें करते हैं। बाद में शमी की पत्नी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आईं और सोशल मीडिया पोस्ट को सही करार दिया।

तब मीडिया चैनल से उन्होंने कहा, ‘मैंने पुलिस से शिकायत अभी तक नहीं की, लेकिन 8 जनवरी को जब यूपी से घरेलू हिंसा के बाद कोलकाता आई तो स्थानीय थाने में जानकारी दी थी। अब मैं कानूनी कार्वाई करुंगी।’ पत्रकारों ने जब पूछा कि 8 जनवरी को उनके साथ किया हुआ था तो उन्होंने बताया कि यूपी में उनके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। पूरा परिवार हर वक्त गाली देता था। सुबह सूरज उगने से लेकर रात होने तक पूरा परिवार प्रताड़ित करता था। उन्होंने कहा, ‘मारपीट का सिलसिला रात में दो-तीन बजे तक चलता था। यह सब देखकर ही शिकायत की है और हिंसा की जानकारी दी। तब मैं नहीं चाहती थी कि परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। शायद शमी का परिवार मेरी हत्या भी कर देता और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की थी।’

पत्नी के इन आरोपों के बाद मोहम्मद शमी ने ट्विटर इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने सभी खबरों को साजिश करार दिया। पोस्ट में शमी ने लिखा, ‘हैलो…मैं मोहम्मद शमी हूं। ये जितनी भी खबरें हमारी निजी जिंदगी के बारे में चल रही हैं। सब झूठ हैं। यह कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मुझे बदमान करने और मेरा गेम खराब करने की कोशिश की जा रही है।’ शमी के इस ट्वीट के बाद यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे।

Hi

I’m Mohammad Shami.

Ye jitna bhi news hamara personal life ke bare may chal raha hai, ye sab sarasar jhut hai, ye koi bahut bada humare khilap sajish hai or ye mujhe Badnam karne or mera game kharab karne ka kosis ki ja rahi hai. — Mohammad Shami (@MdShami11) March 7, 2018

जिया-उल-हक ने कमेंट कर लिखा, ‘न्यूज वालों का काम ही होता है गलत खबरें देने का।’ इस कमेंट के जवाब में अन्य यूजर ने लिखा, ‘शमी की पत्नी ने खुद मीडिया को बताया है।’ फिर जिया-उल-हक ने लिखा, ‘आपको बहुत पता है किसने क्या बोला।’ इसपर मधु नाम के यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा, ‘मुझे इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि मैंने शमी की पत्नी का वीडियो देखा है। जिसमें उन्होंने न्यूज चैनल को बताया है पूरा मामला।’ इमरान लिखते हैं, ‘शमी की पत्नी पहले ही सच्चाई बता चुकी हैं। इसलिए मीडिया नहीं शमी खुद झूठे हैं।’ इसके जवाब में अली लिखते हैं, ‘कारण बताओ क्यों झूठे हैं मोहम्मद शमी।’

शाहवेज अली खान लिखते हैं, ‘एक मुस्लिम खिलाड़ी है। उन्हें बदमान करने की कोशिश की जा रही है। हम शमी के साथ हैं।’ इस कमेंट के जवाब में एक यूजर लिखती हैं, ‘और ये साजिश शमी की पत्नी कर रही हैं। है ना? बीवी मोदी जी से मिली हुई है।’ ईशान मिश्रा लिखते हैं, ‘शमी की पत्नी ने सभी बातें सार्वजनिक कर दी हैं।’ एक ट्वीट में शमी के स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा गया, ‘भाई का गेम खराब मत करो। सही तो खेल रहे हैं।’

Don’t worry bhai jaan…New wale ka kam hi hota hai anap sanap new dena …mujhe bhrosa hai aapke family se and aapse v — Zia-ul Haque Ansari (@haque_jyaul) March 7, 2018

Us ki wife ne khud news channel ko bola hai . — MSDIAn MADHu (@madhu7781) March 7, 2018

Tumhe to bohut pta hai…..Kisne kya bola — Zia-ul Haque Ansari (@haque_jyaul) March 7, 2018

Muhje esiliye jyada pata hai , kyu ki Mene uski wife ki video dekhi hai , Jo wo abp news ko bola hai uska. — MSDIAn MADHu (@madhu7781) March 7, 2018

His wife has already revealed the truth…. To media nehi, Shami khud jhuta hai — Imran (@imraaaaannn1) March 7, 2018

Karan batao Kyo jhuta hi — Sherat Ali (@SheratAli) March 7, 2018

Source ???? — Ankit (@ankitvdsi) March 7, 2018

EK MUSLIM CRICKETER HAI usko badnaam krne Ki koshish ho ri h shami bhai we stand with you. — Shahvaiz Ali Khan (@Shahvaiz_) March 7, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App