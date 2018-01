भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी इन दिनों सयैद मुश्ताक अली इंटर-स्टेट टी20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाए जाने वाले हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में एक एयरहोस्टेस को दिखाया गया है जो कि यात्रियों को दिए जाने वाले खाने के डिब्बों में से खाना खाती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए हरभजन ने इसका अपने मजाकिया अंदाज में ही एक कैप्शन भी दिया है।

हरभजन ने लिखा “अगर आप प्लेन में मिलने वाले खाने में कम चिकन पाते हैं तो यह मत समझना कि वह एयरलाइन द्वारा की जाने वाली कोस्ट-कटिंग है। हो सकता है इसका कारण कुछ और हो।” फिलहाल अभी यह नहीं पता चल पाया है कि यह कौनसी एयरलाइन है और न ही एयरहोस्टेस की पहचान हो पाई है। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो पर कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और एयरहोस्टेस का खूब मजाक उड़ा रहे हैं।

If you get less chicken on your plane, don’t think the airline is cost-cutting. Maybe something else pic.twitter.com/a1fLAvKJ39 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 12, 2018

एक ने लिखा “भाई, यही कारण है कि ये लोग इतना लजीज खाना खाकर आराम से सोते हैं।” एक ने लिखा “पाजी मुझे लगता है कि लड़की खाना टेस्ट कर रही है कि अगर स्वाद होगा तो ही यात्रियों को दूंगी। बड़ा ही नेक काम कर रही है लड़की।” एक ने लिखा “वह केवल चेक कर रही है, अगर खाना जहरीला हुआ? वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस तरह का रिस्क ले रही है।” एक ने लिखा “भज्जी भाई, ऐसा मलाईदार खाना देखकर कोई भी सब्र नहीं करेगा और सीधा टूट पड़ेगा।” एक ने लिखा “पाजी, पेट किसी का सगा नहीं होता, भूख वक्त नहीं देखती, भूख लगी तो खा लिया इसने, दाने-दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम।”

Haha Bhai @harbhajan_singh. That’s the reason why they were sleeping after eating delicious — Sidhartha Kumar A.S (@sidhartha_a) January 12, 2018

Paaji Mainu lagda hai kudi taste check kar rhi… je swaad hove, taan hi passenger nu devegi… bada hi nek kaam kar rhi hai kudi — naveen raina (@nvnraina) January 13, 2018

Shez just checking if the food is toxicated. She is taking such a risk to safeguard the travelers. — Makarandh Sarabu (@Immakarandh) January 12, 2018

paaji..pet kisika saga nahi hota..bhookh waqt dekhti nahi..lagi ho to kha liya isne…daane daane pe khanewale ka naam — Jiten Chhatbar (@ImJi10) January 12, 2018

