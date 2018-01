सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्विटर पर सैनिकों के साथ एक ऐसी तस्वीर डाली, जिसके कारण लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, हरभजन सिंह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें इंडियन आर्मी के सैनिक बता दिया। उन्होंने लिखा, ‘मेरे भाइयों के साथ, इंडियन आर्मी, जय हिंद।’ हरभजन के इसी पोस्ट पर लोगों ने ट्विटर पर उन्हें इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच अंतर बताना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘मुझे बहुत खुशी है कि आप देश के जवानों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि यह पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडियन आर्मी नहीं। प्लीज, पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना कि इंडियन आर्मी को मिलता है। अक्सर ये जवान बहुत मेहनत करते हैं और सारा श्रेय इंडियन आर्मी को दे दिया जाता है।’ हरभजन के द्वारा पोस्ट की गई फोटो पर बहुत से यूजर्स ने इसी तरह का कमेंट किया है।

Sir I’m happy that u have motivated our soldiers but with due respect I will say that it is paramilitary force not Indian army… please also give importance to paramilitary soldiers and as often they do the hardwork and the praise goes to Indian army….thank you… — @mit $ingh (@mitingh2) January 30, 2018

CRPF — OM PRAKASH (@OPVERMA9601) January 30, 2018

Sir ji this is CRPF para military not indian army — OM PRAKASH (@OPVERMA9601) January 30, 2018

Ohh ….not Indian army…..they r CRPF personnel plz give respect to our paramilitary forces also — BHARAT B SINGH (@BharatJK12) January 30, 2018

हरभजन सिंह अक्सर की ट्विटर पर इंडियन आर्मी और देश के जवानों को प्रेरित करने और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तस्वीरें डालते रहते हैं। उन्होंने आर्मी दिवस के मौके पर भी ट्वीट करते हुए देश के जवानों को धन्यवाद कहा था। इसके अलावा नए साल के मौके पर भी इस दिग्गज स्पिनर ने देश के जवानों की तस्वीर पोस्ट करते हुए भारत की रक्षा करने के लिए आभार जताया था। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया था, ‘जिस वक्त हम लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, यह लोग अपना काम कर रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे। मेरे इन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत-बहुत बधाई।’ बता दें कि हरभजन सिंह पिछले कुछ दिनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। फिलहाल वह आईपीएल की तैयारियों में बिजी हैं। आईपीएल के सीजन 11 में हरभजन सिंह चेन्नई सुपर किंग्रस की तरफ से खेलने वाले हैं। उन्हें नीलामी के पहले दिन चेन्नई ने दो करोड़ रुपए में खरीदा था।

While we were all celebrating new year eve ..These guys were working,protecting us..Big thank you to all my brothers and big hug..wish you all a very happy new year @adgpi Jai hind #Indianarmy pic.twitter.com/zRmCaiqzyo — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 1, 2018

Thank you to all our brave soldier broters for everything.. I salute you INDIAN ARMY ZINDABAD..INDIAN FOUJI ZINDABAD.HINDUSTAN ZINDABAD. JAI BHARAT#ArmyDay @adgpi pic.twitter.com/9LSGVzoR6K — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 15, 2018

