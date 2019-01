भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने गणतंत्र दिवस से पहले शहीदों को याद करते हुए एक वीडियो अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है। दिल को छू लेने वाले इस वीडियो में एक बच्चा यह बताता है कि तिरंगे में तीन नहीं बल्कि पांच रंग होते हैं! पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा, चौथा नीला (चक्र का रंग) और पाचवां वह लाल रंग का धब्बा होता है, जो शहीदों के खून की वजह से पड़ जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर ने इस वीडियो के साथ लिखा है, “यदि यह वीडियो आपको नहीं जगाता है, आपकी आंखों में आंसू नहीं लाता है, यदि यह हमें एक नहीं करता है तो कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद।”

वीडियो में कक्षा में कुछ छात्र और एक शिक्षक बैठे हुए हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं, “तो बच्चों बताओ, तिरंगे में कितने रंग होते हैं?” सभी छात्र एक सुर में बोलते हैं, “तीन।” लेकिन वहां मौजूद एक छात्र कहता है, “पांच।” शिक्षक उस बच्चे को कान पकड़कर बेंच पर खड़े होने को बोलते हैं और कहते हैं, “तुम मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ते हो न, इसी का नतीजा है ये। मुझसे ट्यूशन पढ़ता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।” छात्र कहता है, “सर मैंने पांच देखे हैं।”

छात्र की बात सुन कक्षा में उपस्थित अन्य बच्चे हंसने लगते हैं। शिक्षक उस छात्र से कहते हैं, “बताओ कौन से पांच रंग होते हैं।” छात्र कहता है, “पहला केसररिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा, चौथा चक्र का नीला रंग और पाचवां वो लाल रंग का धब्बा। सर, जब मैंने अपने पिता को आखिरी बार देखा था, वो तिरंगे में लिपटे हुए थे। वहां पर वो लाल खून का धब्बा भी था। तिरंगे का पाचवां रंग।”

If this doesn’t wake you up, nothing will. If this doesn’t brings tears to you, nothing will. If this doesn’t unifies us, nothing will. Jai Hind pic.twitter.com/sCG73WL7pH

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 21, 2019