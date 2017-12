भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी पर भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शादी की शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि दोनों को ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर आप दोनों की शादी को खुशियों से भर दे। लेकिन शास्त्री के इस बधाई संदेश पर इंटरनेट यूजर्स ने उनके मजे ले लिए। लोगों ने पूछा कि अब तक वह कहां थे? क्या सोए हुए थे? आपको बता दें कि 11 दिसंबर को विराट और अनुष्का की शादी हुई थी। समारोह इटली के टस्कनी में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में सिर्फ घर के लोगों और करीबियों को निमंत्रण भेजा गया था। जबकि, शास्त्री का बधाई संदेश पांच दिन बाद आया है। वह दोनों ही शख्सियतों के काफी करीबी माने जाते हैं।

Many congratulations young man. God bless you two with all the happiness and a blissful married life. Happiness – @imVkohli @AnushkaSharma pic.twitter.com/p2EAH44UBv

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 16, 2017