पाकिस्तान में भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, वजह है उनकी सादगी। असल में आर्मी चीफ धीरज सेठ वीडियो में साधारण कार से उतरते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ पाकिस्तानियों से आर्मी चीफ की सादगी हजम नहीं हो रही है तो उन्होंने उन्हें यह कहकर ट्रोल करने की कोशशि कि थी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके सैन्य प्रमुख एक साधारण कार से उतर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ लाखों रुपये का मर्सिडीज जैसी कारों का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि इस पर वहीं के लोगों ने उन्हें घेर लिया है। पाकिस्तान में इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, वहां से लोगों ने ही अपने लोगों को ट्रोल करना शुरु कर दिया है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तो अय्याशी भरा जीवन जीते हैं जबकि भारतीय जनरल साधारण तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।

मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए वीडियो वायरल

दरअसल, यह वायरल वीडियो 25 जुलाई 2026 का है, विजय दिवस से पहले जनरल धीरज सेठ शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनसे मुलाकात करने के लिए द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे। इस समय वे अपनी मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए देखे गए, उनके साथ ना कोई बड़ा काफिला था और नहीं फैंसी गाड़ियां। उन्हें देखकर लोगों को बस सादगी का आभास हो रहा था।

इस वीडियो पर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोइद पीरजादा ने असीम मुनीर पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, ‘शर्मनाक! आपने इतने विशाल भारत का अपमान किया है! उनका कोर्ट-मार्शल होना चाहिए! देश के बड़े हित के लिए!’ इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान सैन्य प्रमुखों पर तंज कसा है जो अय्याशी भरी जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं जो महंगी लग्जरी कारों की सवारी करते हैं।

पाकिस्तान में भारतीय सेना प्रमुख के वीडियो पर क्यों बहस छिड़ी है?

कार से उतरते हुए भारतीय सेना प्रमुख का वीडियो सामने आने के बाद वहीं के लोग पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख से तुलना करने लगे। एक और पाकिस्तानी पत्रकार अर्सलान अकबर ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा,’भारतीय सेना प्रमुख की सुजुकी की सवारी पाकिस्तानी एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। इस देश पर राज करने वाले खास लोग अब समझ सकते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। जब तक अरबों डॉलर के विमान और कारें खरीदने वाले और नौकरशाही को अरबों रुपये देने वाले अपनी सोच नहीं बदलते तब तक कोई भी पेड विज्ञापन या कैंपेन पाकिस्तानियों का मूड नहीं बदल सकता। यह खाई हर घंटे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के आम लोग इन खास लोगों की आलीशान जिंदगी का खर्च उठाते-उठाते तंग आ चुके हैं।’

पाक के लोगों ने क्या कहा?

वहीं पाकिस्तान के आम लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है, उनका कहना है कि पाक कितनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है फिर यहां के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं के पास करोड़ों रुपये की महंगी लैंड क्रूजर, वीआईपी मर्सिडीज गाड़ियां और अरबों डॉलर के प्रोटोकॉल हैं। मोईद पीरजादा कहा कहना है कि पाक की गरीब जनता एलीट क्लास की अय्याशियों और महंगी लाइफस्टाइल को झेलते हुए थक चुकी है। कामरान जाहिद का कहना है कि ‘वीडियो में दिख रहे भारतीय सैनिक भी बहुत साधारण दिख रहे हैं और उन्हें शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हमारे पास एक हाफिज साहिब हैं जो नहाते वक्त भी बुलेट प्रुफ वॉशरूम में नहाते हैं।’ यह वीडियो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों की विचारधारा इस पर निकलकर सामने आ रही है।

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