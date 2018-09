पशुओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था पेटा इंडिया ने इस जन्माष्टमी गाय का दूध का इस्तेमाल न करने की अपील की है। पेटा इंडिया ने ट्वीट कर कहा, “गायों को खुश रखने के लिए शाकाहारी घी और अन्य गैर-डेयरी उत्पादों का उपयोग करके जानमष्टमी का जश्न मनाएं।” पेटा के इस ट्वीट पर भारतीय भड़क गए। जमकर खरीखोटी सुनाई। कहा कि पेटा हमें शिक्षा न दें। हम जानते हैं कि हमें अपना त्योहार कैसे मनाना है। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धती है। आप हमे न सिखायें।

अजय शुक्ला लिखते हैं, “बकरीद पर छुट्टी मनाने के बाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दूध, दही, मक्खन पर ज्ञान बांटने आ गये पेटा वाले! इतना पाखंड लाते कहां से हो तुम लोग। कभी दोहन और शोषण का अंतर भी पढ़ के देखो।”

अवनिश चौबे लिखते हैं, “कृष्ण गाय के रक्षक हैं। उनका नाम गोविंद है, मतलब: जो गाय से प्यार और उसकी देखभाल करते हैं। हिंदुओं को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि गाय को कैसे प्यार करते हैं। हम गाय को नुकसान पहुंचाए बिना दूध और घी का इस्तेमाल करते हैं।”

Krishna is the protector of Cow. His name is Govind, Gopal : meaning the one who loves & care for cow. Don’t teach Hindus how to love cow. We will use Cow’s milk & Cow’s ghee only without harming them. Don’t lecture us. Anti-Hindu organization. #Janmashtami2018 @KrishnaDharma

— Avinash Choubey (@avinashchoubey) September 1, 2018