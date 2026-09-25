इंडियन एयरफोर्स में 14 साल की सर्विस करने के बाद एक महिला अधिकारी ने मिलिट्री की सेवा छोड़ अपना बिजनेस शुरू करने का इंस्पायरिंग अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एयरफोर्स की पूर्व महिला अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि उन्होंने डिफेंस की सर्विस छोड़ने के बाद कपड़ों की दुकान शुरू की जो काफी हद तक सफल रही।

इंस्टाग्राम पर @thefaujifounder नाम के हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में महिला ने अपने इस फैसले के बारे में बताया है। उनकी वीडियो को देखने के बाद अधिकतर लोग हैरान हैं कि आखिर एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद एक कपड़े की दुकान खोलने की वजह क्या थी?

लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ी नौकरी?

पूर्व अधिकारी ने बताया है कि एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के पीछे कोई बड़ी या असाधारण वजह नहीं थी। वह बस कुछ समय के लिए रुकना चाहती थीं और अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थीं और अपने परिवार के करीब रहना चाहती थीं। महिला ने बताया कि उनके ज्यादातर ग्राहक अक्सर उनसे पूछते हैं कि आखिर वह एयरफोर्स ऑफिसर से कपड़ों के बिजनेस तक कैसे पहुंचीं? महिला ने अपने इस करियर बदलाव के बारे में बताया है।

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नौकरी छोड़ने के पीछे थीं यह वजह

महिला ने बताया कि एयरफोर्स में उनका 14 साल का शॉर्ट सर्विस पीरियड खत्म हो गया है। सर्विस छोड़ने के बाद बाहर निकलना एक स्वभाविक प्रक्रिया थी। सर्विस खत्म होने के बाद उनकी प्राथमिकताएं परिवार के साथ रहना और समय बिताना था। उन्होंने वीडियो में बताया कि वह अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थीं और अपने माता-पिता व करीबियों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थीं। साथ ही वह अपने होमटाउन देहरादून में अपनी जिंदगी बनाना चाहती थीं।

‘अपनों के लिए उपलब्ध रहना चाहती थी’

पूर्व महिला अधिकारी ने बताया कि वह थोड़ा रुकना चाहती थीं और उन लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहती थीं, जिन्हें वह प्यार करती हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी मां के तौर पर बताया जो अपने बच्चों के आसपास रहना चाहती थी और जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना चाहती थी। एयरफोर्स छोड़ने के बाद उन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और अब वह बतौर एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

पूर्व वायुसेना महिला अधिकारी की इस कहानी को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके इस फैसले की तारीफ की है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि बच्चों और माता-पिता के साथ बिताए समय की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती।

एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि जो लोग अपनों से दूर रहते हैं वहीं उनकी अहमियत को समझ सकते हैं। एक और यूजर ने ने अपने भविष्य को लेकर उनसे सलाह भी मांगी। उसने बताया कि वह JWO के पद पर काम कर रहा है और जल्द ही रिटायर होने वाला है। यूजर ने पूछा कि क्या रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू करना सही फैसला होगा और इस बारे में पूर्व अधिकारी से सुझाव मांगा।

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