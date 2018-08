भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में एक तरफा प्रदर्शन कर इंग्लैंड को 203 रनों से हराया। इस जीत के असली हीरो रहे टीम के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने इस मैच के दौरान अपने चेस्ट करियर का अपना 23वां शतक जड़ा। मैच जीतने के बाद शानदार बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोहली ने इनाम के तौर पर मिली शैंपेन की बोतल को टीम के कोच रवि शास्त्री को गिफ्ट कर दिया। इस गिफ्ट के जरिए कोहली अपने कोच रवि शास्त्री को शुक्रिया कहा, लेकिन ऐसा करते ही रवि शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर फैन्स ने न सिर्फ कप्तान बल्कि कोच शास्त्री की भी क्लास लगा दी और दोनों को जमकर ट्रोल किया। दरअसल, इससे पहले जब भारतीय टीम को लगातार दो मैचों में हार मिली थी तब भी फैन्स ने शास्त्री को निशाने पर लिया था। फैन्स लगातार शास्त्री को कोच के पद से हटाकर राहुल द्रविड़ को लाने की मांग कर रहे हैं।

वहीं शास्त्री नेजीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘हम यह नहीं पढ़ते कि स्वदेश में क्या लिखा जा रहा है। हां हम निराश थे क्योंकि हम पहले टेस्ट में इंग्लैंड के करीब आए लेकिन लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में उन्होंने हमें रौंद दिया और हमें कुछ साबित करने की जरूरत थी। मैंने लड़कों से कहा कि मुझे जवाबदेही चाहिए और खेल के तीनों विभाग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘मुख्य कोच के रूप में मैंने इससे अधिक की मांग नहीं कर सकता। मुझे लड़कों पर गर्व है। उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी संभाली, यहां आए, प्रतिस्पर्धा पेश की और खेले, उस पर गर्व है।’’

*Dressing room* Virat Kohli : hum jeet gaye Ravi Shastri *extends hand* Virat Kohli *goes to shake his hand* Ravi Shastri : hatt! woh champagne ki bottle de jo presentation ceremony mei mili hai#INDvENG — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) August 22, 2018

Virat after receiving the medal and champagne. Shastri : jaldi upar aa

Kohli : haan ruko aaya.

Shastri : jaldi kar, daaru ki bottle idar la khatam hogayi hai. #ENDvIND pic.twitter.com/G4y8GlWBte — Prajakta Bhawsar (@ViratsFangirl18) August 22, 2018

शास्त्री ने कहा, ‘‘चार साल में मैं यह काम कर रहा हूं, अगर आप विदेशों में बेदाग प्रदर्शन को देखो तो मुझे लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ है। दक्षिण अफ्रीका (जोहानिसबर्ग में जीत) में जीत कड़ी थी क्योंकि हम कड़े विकेट पर जीते थे। लेकिन यह बेदाग थी।’’

Virat Kohli handed over Man of the Match Champagne bottle to Ravi Shastri who was sitting in dressing room balcony. Shastri realized cameras are on him. Sheepishly went inside with bottle — iMac_too (@iMac_too) August 22, 2018

Kohli giving the champagne to Shastri. Rightly so. And damn, the smile on Shastri’s face. #ENGvIND — Chaitanya (@chaitanyaanandd) August 22, 2018

Kohli handling the champagne to Ravi Shastri #ENGvIND — Partha Mukherjee. (@viratian_partha) August 22, 2018

Kohli gave his champagne bottle to Ravi Shastri & he looked so happy. I can’ — Sakshi (@Viratcoverdriv) August 22, 2018

So Virat Kohli dedicates this :-

Indian win to the flood victims of Kerala,

MoM performance to Anushka Sharma,

Champagne bottle to Ravi Shastri. My captain, MY…. #ENGvIND#ENGvsIND — Mitul Bora (@Mi2L008) August 22, 2018

Ravi Shastri looks mighty happy with the huge Champagne. Will have some fun today . Boys jaldi ‘ Peg Banao’ . #ENGvIND — Sayan The VIRATIAN (@KohliWorshiper) August 22, 2018

