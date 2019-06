सुमित्रा नायक के पेनाल्टी किक से भारतीय रग्बी टीम की ऐतिहासिक जीत, खुशी से रो पड़ी खिलाड़ी, वीडियो वायरल

भारत की महिला रग्बी टीम ने शनिवार को एशिया रग्बी महिला चैम्पियनशिप डिवीजन 1 में सिंगापुर के खिलाफ अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय 15 वीं जीत दर्ज की। मैच में सिर्फ चार मिनट शेष रहते हुए 19 वर्षीय सुमित्रा नायक ने पेनाल्टी किक से मैच की दिशा बदल ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में मदद की। 21-19 से जीत के साथ, भारत टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा। लोगों ने ऐतिहासिक जीत के लिए युवा खिलाड़ियों और टीम को बधाई देने के लिए टि्वटर का सहारा लिया। इसके अलावा, एक खिलाड़ी का खेल का एक वीडियो, जिसे एशिया रग्बी द्वारा साझा किया गया था, वायरल हो गया है।

वीडियो में दिख रहा है कि मैच जीतने के बाद सभी खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। सुनिता खुशी से रो रही है। वहां मौजूद एक शख्स उन्हें समझा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रशंसकों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है। वायरल वीडियो पर यूजर्स ने कहा, “हमारे देश को खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम। लड़कियों ने हमें गौरवान्वित किया है। जैसा कि भारतीय फुटबॉल प्रशंसक हमेशा बैनर रखते हैं ‘भार काफी ज्यादा है, लेकिन विश्वास ही सबकुछ है’ ये शब्द अब इन लड़कियों के लिए भी हैं।”

The power of rugby! This is worth seeing again @rugbyindia women have recorded their first 15s victory at international level @brettgosper @rahulbose1 pic.twitter.com/Amw70O7oVk

— Asia Rugby (@asiarugby) June 22, 2019