India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: भारतीय टीम मैनेजमेंट युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत में काफी संभावनाएं देख रहा है। यही वजह है कि टेस्ट के बाद उन्हें वनडे और टी20 टीम में भी शामिल किया गया है। टी20 टीम में तो ऋषभ पंत को अनुभवी एमएस धोनी पर तरजीह दी गई थी और धोनी को टीम से बाहर करते हुए पंत को टीम में चुना गया था। लेकिन ऋषभ पंत अभी तक अपने बल्ले से प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। खासकर एमएस धोनी के फैंस ने तो ऋषभ पंत का खूब मजाक उड़ाया और धोनी पर पंत को तरजीह दिए जाने के लिए टीम मैनेजमेंट की आलोचना की।

बता दें कि ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली टी20 सीरीज के 2 मैचों में अभी तक सिर्फ 6 रन बना पाए हैं। उल्लेखनीय है कि मौजूदा भारतीय टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं। दिनेश कार्तिक जहां विकेटों के पीछे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहीं ऋषभ पंत मुख्य तौर पर अपनी बल्लेबाजी के लिए ही टीम में शामिल किए गए हैं। लेकिन अभी तक पंत टीम मैनेजमेंट और सभी क्रिकेट फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। सोशल मीडिया पर पंत की आलोचना करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि पंत सिर्फ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर ही रन बना सकते हैं।

I was very happy when Shikhar bhai got out.

I went and try to make before Rohit Bhai. So I was trying to hit every ball six.

I want to show all of you how much i can destroy opponents bowler.#rishabhpant pic.twitter.com/2Ma06YdyN0

