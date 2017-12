हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वनडे मैच में भारतीय खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखाए पाए और पूरी टीम 112 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे। टीम के सात बल्लेबाज केवल 24 रन का स्कोर बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय खिलाड़ियों में केवल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही बेहतरीन खेल दिखा पाए। धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे टीम के संकट मोचक हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन से क्रिकेट फैन्स खुश नहीं हैं और वे इस प्रकार के प्रदर्शन के पीछे विराट कोहली की गैरमौजूदगी बता रहे हैं।

कई ट्विटर यूजर्स का तो यह भी कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में शरीक होने की इतनी क्या जल्दी है कि वे एक के बाद एक जल्दी से आउट होते चले गए। एक ने लिखा विरोट कोहली सोच रहे होंगे कि चेन से शादी भी नहीं करने देंगे ये लोग। एक ने लिखा श्रीलंकाई गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों का विनाश नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि भारतीय बल्लेबाज इटली के जहाज में सवार होने की जल्दी में हैं। एक ने लिखा कि आशा करता हूं कि स्टार स्पोर्ट्स वाले इटली में इस मैच को टेलिकास्ट नहीं कर रहे होंगे। एक ने लिखा क्या कोई विराट कोहली को छुट्टियों या शादी से वापस लाएगा, टीम को उनकी जरूरत है। इसी तरह भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

Lagta sabhi players ko Virat Kohli ki shaadi me khana khane ki jaldi hai. Jaldi match khatam karo . Men will be men.#INDvSL — Govind Mahavar (@govindmahavar) December 10, 2017

Virat Kohli must be thinking “chain se shadi bhi nhi krne denge ye log” #INDvSL — ßєคɾɖ Guყ (@BeingFlicked) December 10, 2017

No, Lankan bowlers aren’t wrecking Indian batting. Truth is, Indian batsmen are in hurry to board their plane to Italy#INDvSL — Debarati Majumder (@debarati_m) December 10, 2017

Hope Star Sports don’t telecast matches in Italy. #INDvSL — Aishwaryaa H (@ImAishu_) December 10, 2017

Can someone bring #Virat Back from Holidays or Wedding. TeamIndia needs him. #IndvSL — Prabhu(@Cricprabhu) December 10, 2017

आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों इटली में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों ने टस्कनी की एक हेरिटेज प्रोपर्टी में बने रिसॉर्ट को अपनी शादी के लिए बुक कराया है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों की शादी अगले हफ्ते हो सकती है जिसमें उनके खास दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App