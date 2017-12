धर्मशाला वन डे पर सोशल मस्ती: जब नाम में MS हो तो महेंद्र सिंह धोनी बनें, मणि शंकर अय्यर नहीं

धर्मशाला में भारत-श्रीलंका के मैच में भले ही मेहमान टीम ने टीम इंडिया को शिकस्त दे दी है, लेकिन आज पूर्व कैप्टन एमएस धोनी ने अपनी बल्लेबाजी से सबका जीत लिया। साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि इस उम्र में भी वह टीम के लिए क्यों जरूरी हैं। बता दें कि रविवार (10 दिसंबर) के मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बैटिंग की। धोनी ने अहम समय पर 87 गेंदों में 10 चौके और दो छक्कों की मदद से 65 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को 100 का आंकड़ा पार कराया, साथ ही उसे वनडे इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर पर आउट होने से भी बचा लिया। एम एस धोनी की इस शानदार बल्लेबाजी पर सोशल मीडिया में लोग कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर मजे लेने लगे। ट्विटर पर फेमस सर रविन्द्र जड़ेजा ने लिखा, ‘जब जिंदगी आपको MS बनने का मौका देती है तो धोनी बनिए, मणिशंकर अय्यर नहीं। पंकज देवनानी नाम के यूजर ने लिखा, ‘मैंने धोनी की बैटिंग देखी, इसके बाद मेरे पिता जी ने पूछा इससे क्या सीख मिलती है, मैंने कहा जब आपको जिंदगी एमएस देती है तो धोनी बनें, मणिशंकर अय्यर नहीं और अगर जिंदगी अय्यर देती है तो श्रेयस बनिए, अय्यर नहीं।

When Life Gives You MS, Make It #Dhoni Not Aiyar. #MSDhoni MS Dhoni #INDvSL #INDvsSL pic.twitter.com/3dUgI7z2Lh

I Watched MS Dhoni The Untold Story and father asked me,”What is the moral of the story”?

I answered, “When life gives us MS make it Mahendra Singh Not Mani Shankar and When life gives us Iiyer make it Shreyas Not Mani Shankar.”#INDvsSL #RohitSharma #MSDhoni #DharamshalaODI

— Pankaj Devnani (@ProPankaj_) December 10, 2017