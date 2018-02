दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के सदस्‍य इमरान ताहिर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली की तारीफ की है। पहले वनडे में विराट ने शानदार शतक के जरिए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। मैच खत्‍म होने पर ताहिर ने कोहली से हाथ मिलाते हुए उन्‍हें बधाई दी थी। बाद में उन्‍होंने इस पल की तस्‍वीर पोस्‍ट करते हुए लिखाा, ”आपके खिलाफ खेलना सम्‍मान की बात है विराट कोहली।” ताहिर की खेल-भावना की भारतीय फैंस ने जमकर तारीफ की। हरमीत सिंह कहा, ”बहुत अच्‍छी खेल भावना। दक्षिण अफ्रीकी इसके लिए जाने जाते हैं।” गौतम मिश्रा ने कहा, ”क्रिकेट विजेता है। ताहिर भाई आपको सलाम है।” एक यूजर ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट से अपील करते हुए कहा कि इमरान ताहिर का ट्विटर अकाउंट वेरिफाई करवाया जाए। अश्विनी तोमर ने कहा, ”मैंने देखा जब आप कोहली से हाथ मिला रहे थे। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका मेरी पसंदीदा टीम है, मगर भारत के बाद।”

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डुप्लेसिस के 120 रन की मदद से आठ विकेट पर 269 रन बनाये। भारत ने कोहली (112) और अंजिक्य रहाणे (79) के बीच तीसरे विकेट के लिये 189 रन की साझेदारी से आसानी से जीत दर्ज की थी।

देख‍िए यूजर्स के कमेंट्स:

You too a legend sir…a great leggie who develope his skills in playing african conditions in which not much help for the spinners.. — Avisek panda (@Avisekpanda1) February 2, 2018

Great Sportsmanship .

They say cricket is a gentleman’s game, very well said ..

Thanku for Loving Our Legend #Virat .

I big salute for your thinking. — arshadpasha (@arshadpasha23) February 2, 2018

Cricket is the winner…. Great Tahir bhai salute to you — goutam mishra (@riptgauti) February 2, 2018

Such a lovely spirit of Game. You are such great human Imran. Thank you for loving our legend Virat. We are also lucky to see him play. — Rockstar (@shivamrocks02) February 2, 2018

Ye hoti Hain sportsmanship ..thanks you Imran Bhai . — santosh (@santuwaghe) February 2, 2018

That's a big word brother — GiRiDhAr (@giridhar_munja) February 2, 2018

Spirit of cricket!!

True sportsmanship!! — Amit Kumar (@_A_kumar) February 2, 2018

Some sportsmanship to be seen still.. — Yagneshwar BS (@BsYagneshwar) February 2, 2018

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में छह विकेट से जीत को ‘विशेष’ करार दिया था। कोहली ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा था, ”हां यह जीत विशेष है। श्रृंखला का पहला मैच महत्वपूर्ण होता है। हम टेस्ट मैच की जीत की लय को यह बरकरार रखना चाहते थे और जब हमने उन्हें इस पिच पर 270 रन से कम पर रोका तो हम खुश थे।”

