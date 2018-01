IND vs SA: टीम इंडिया के सपोर्ट में आगे आए गौतम गंभीर, फैंस को इस तरह समझाया

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्‍ट सीरीज में मिली हार पर भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्‍सा सोशल मीडिया पर उभर रहा है। निशाने पर कप्‍तान विराट कोहली हैं, जिनके कुछ फैसले लोगों को पसंद नहीं आ रहे। टीम तीन मैचों की सीरीज में पहले दो टेस्‍ट हार चुकी है। शुरुआती दो टेस्‍ट्स में बल्‍लेबाजों ने बेहद खराब खेल दिखाया। आलोचना झेल रहे विराट कोहली भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम चयन से जुड़े सवाल पर भड़क गए। पत्रकार ने पूछा था कि क्‍या दूसरे टेस्‍ट के लिए टीम में जो बदलाव हुए, उससे भारत मैच हार गया? जवाब में कोहली ने गुस्से में कहा, “आपने 30 में से कितने टेस्ट मैच देखे?” पत्रकार ने पलट कर जबाव दिया, “आपने कितनी बार टीम बदली?” कोहली ने कहा, “कुल मिलाकर 21 जीत और दो हार और ड्रॉ।” पत्रकार ने कहा, “इनमें से भारत में कितने जीते।” गुस्साए कोहली ने कहा, “यह मायने नहीं रखता। हम जब भी मैदान पर जाते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। मैं यहां आपके सवालों का जबाव देने आया हूं दोस्त लड़ने नहीं।”

चारों तरफ से आलोचना सह रही भारतीय टीम को साथ मिला है गौतम गंभीर का। दिग्‍गज क्रिकेटर ने फैंस को समझाते हुए ट्वीट किया, ”यह समय भारतीय टीम का समर्थन करने का है, हद से ज्‍यादा आलोचना का नहीं। यह वही टीम है जो शानदार प्रदर्शन कर रही थी, दो मैच से वे बुरे नहीं बन जाते। हमारे खिलाड़‍ियों पर बरसने की बजाय, विपक्षी टीम को श्रेय देना चाहिए। सीधी सी बात है। दक्षिण अफ्रीका अच्‍छा खेली।” गंभीर के ट्वीट पर क्रिकेट फैंस भी शांत रुख अपनाते दिखे।

Its time to show support for Indian team and not being over-the-top critical. This was the team that had such a fabulous run, two games don’t make them bad. Rather than being severe on our boys, let’s just give credit to d opposition @BCCI. Simple: Well played @OfficialCSA — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 17, 2018

That is why we idolise you Gauti…U never fail to show us the right path..That is why you are unique & different from everyone…When all of us were busy to criticise the team u stood apart & showed us how to treat this crisis positively!! — Sreeja Roy (@Roysreeja8) January 18, 2018

It's a honore of india who has Such a Positive person Cricketer like you.. obviously I will show my support for my country for our Indian cricket team.. thanks to be always there for us there for country.. proud 2 be ur fan always…#Gautian4Life — MoonLoveU (@ChandniGovind) January 17, 2018

When will Indian batsmen develop technical capability to play PACE n Bounce ? We all can hide under excuses but lets accept the problem and work towards it. Else story will be same like last 20 years. England tour looms this July 18. @RaviShastriOfc @bhogleharsha — Durga Dash (@Durga_EthanHunt) January 17, 2018

कोहली ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 135 रनों से मिली हार के बाद बल्लेबाजों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 287 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई और 135 रनों से मैच हार गई। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त ले ली है। मेजबान टीम ने केपटाउन में खेले गए पहले मैच में भारत को 72 रनों से हराया था।

