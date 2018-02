शिखर धवन का सिर दबाते दिखे विराट कोहली, वीडियो सामने आया तो लोग लेने लगे मजे

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कोहली अपने साथी क्रिकेटर धवन का सिह दबाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच हुई तीन मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मैच में शिखर धवन अर्थशतक लगाने से महज तीन कदम पीछे छूट गए थे। उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 47 रन बनाए थे। आउट होने के बाद जब धवन पवेलियन लौटे तब विराट कोहली उनके सिर की मसाज करते दिखाई दिए। कोहली पीठ में दर्द के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे थे।

कोहली और धवन की दोस्ती की गवाही देते इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्विटर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए जमकर मजे लिए। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, कोहली को डर है कि कहीं गब्बर गुस्सा ना हो जाए। वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘कोहली अपनी प्रतिभाओं को धवन को दे रहे हैं।’ वहीं कुछ लोग कोहली की तारीफ भी कर रहे हैं।

Ind vs SA 3rd T20: फैंस के लिए बुरी खबर, तीसरे टी-20 मैच से पहले ही शुरू हुई बारिश

IND vs SA: मैच से पहले विराट कोहली ने इस तरह जीता दर्शकों का दिल

IND vs SA: वनडे और टी20 सीरीज हारकर बोले एबी डिविलियर्स, भारत जीत का हकदार था

Injured Virat Kohli Gives Head Massage To Shikhar Dhawan During 3rd T20I https://t.co/XgLvohMo1Y pic.twitter.com/3pk984D03j

— Soniya (@iam_soniyaa) February 26, 2018