IND vs SA: जीत से दो रन दूर था भारत, अंपायर ने कहा- लंच होगा; हैरान हुए विराट कोहली, लोगों ने लिए मजे

भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के बीच जारी 6 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रविवार को सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान में खेला गया। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32.2 ओवरों में 118 रन बनाए। 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने महज एक विकेट के नुकसान पर 20.3 ओवरों के बाद ही जीत हासिल कर ली। इस मैच में भारत जब बल्लेबाजी कर रहा था तब कुछ ऐसा हुआ जिससे आईसीसी की काफी किरकिरी हुई। दरअसल, भारत जब लक्ष्य से महज दो रन दूर था उस वक्त खेल रोक कर अंपायरों ने आईसीसी के जटिल नियमों के तहत लंच ब्रेक दे दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्यौता देकर 118 रन पर आउट कर दिया था। इसके बाद भारतीय पारी जल्द ही शुरू हो गयी और जब उसने 19 ओवर में एक विकेट पर 117 रन बनाये थे तभी अंपायरों ने आईसीसी नियमों के तहत लंच घोषित कर दिया।

WATCH – Two runs to get? Let's break for lunchhttps://t.co/oRoau8be6n #SAvIND (Indian subcontinent only) — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2018

यह फैसला सभी को नागवार गुजरा क्योंकि अंपायरों ने पहले ही तीन ओवर और करने की अनुमति दे दी थी। जब लंच होना चाहिए था तब भारत ने 15 ओवर में एक विकेट पर 93 रन बनाये थे। अंपायर के फैसले से इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी बेहद हैरान हुए। कोहली उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने अंपायरों के सामने यह मसला उठाया लेकिन अंपायरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। केवल कोहली ही नहीं बल्कि इस फैसले से बाकी सारे खिलाड़ी, दर्शक और कमेंटेटर भी हैरान रह गए, लेकिन अंपायर नियमों पर अडिग रहे जिसके कारण 40 मिनट के लंच ब्रेक के बाद फिर से भारतीय शुरू हुई और उसने दो रन बनाकर छह मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज माइकल होंल्डिग ने इस फैसले को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कमेंट्री करते हुए कहा, ‘‘वे (आईसीसी) खेल को आकर्षक बनाना चाहते हैं लेकिन यह हास्यास्पद फैसला है। ’’

ट्विटर पर भी इस फैसले का काफी मजाक बनाया गया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी अंपायरों का मजाक बनाते हुए ट्वीट किया, ‘अंपायर भारतीय बल्लेबाजों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्राहकों के साथ करते हैं। लंच के बाद आना।’ वहीं सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने भी इस फैसले का मजाक उड़ाया। एक यूजर ने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर्स को इस बात का डर था कि इतने खराब प्रदर्सन के बाद उन्हें लंच नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने लंच ब्रेक की मांग कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि सज्जनों के इस खेल में लॉजिक की कमी है। एक यूजर ने लिखा, ‘अंपायरों ने लंच ब्रेक इसलिए दिया क्योंकि उनका सोचना है, “पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा।”‘

Umpires treating Indian batsmen like PSU Bank treat customers. Lunch ke baad aana #INDvSA — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 4, 2018

South Africa team was afraid that they will not get lunch after such pathetic performance, so they requested for break — Abhishek Srivastava (@Ab2036) February 4, 2018

Gentleman's game lacks logic — cliff (@cgudz) February 4, 2018

Umpires and match referee for that lunch break will be like

'Pehle pet puja fir kam duja' — Aniket Ghadigaonkar (@Me_Aniket_) February 4, 2018

ICC is on a mission to eradicate hunger #INDvSA — Electric Loco WAP4's Second Father (@WAP4_2nd_Father) February 4, 2018

