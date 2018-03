Ind vs Ban T20: सोशल मीडिया में उड़ रहा था मजाक, रोहित शर्मा ने यूं दिया जवाब

श्रीलंका में खेली जा रहे निदाहास ट्रॉफी सीरीज़ में बुधवार को भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीत भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था। भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बनाए हैं। इससे पहले ओपनर शिखर धवन 35 रन बनाकर रुबैल हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके बाद आए सुरेश रैना ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा मैच की पहली बॉल से मैदान पर डटे रहे। पारी की आखिरी गेंद पर वह रन आउट हुए। अपनी इस पारी में रोहित शर्मा ने 60 गेंदों में 89 रन बनाए। उन्होंने सुरेश रैना के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की शतकीय साझेदारी भी कि। हालांकि मैच के शुरू होने से पहले सोशल मीडिया में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग उनकी फॉर्म पर उनका बुरी तरह से मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल पिछले कुछ मैचों से रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। पिछली सात पारियों में रोहित ने मात्र 75 रन बनाए थे। इन सात पारियों में वह दो बार शून्य पर भी आउट हुए हैं। अगर मौजूदा सीरीज की बात करें तो इस पारी से पहले कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने मात्र 28 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा के इसी खराब फॉर्म को देखते हुए सोशल मीडिया में उनकी बैटिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था। लोग फनी मीम्स और जोक्स बनाकर रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे। लोग लिख रहे थे कि अगर रोहित आज के मैच में 20 रन भी बना लें तो उनके लिए बड़ा स्कोर कहलाएगा। कुछ यूजर्स ने लिखा कि जितनी देर में मैच देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं उतनी देर में रोहित शर्मा आउट हो जाता है।

Rohit Sharma is out. #INDvBAN

Till the time I find out "match konse channel pe aa rha hai"..

Scoring 3 double centuries or more number of sixes won't make u great player, if you don't even contribute atleast 30/40 runs in every 2 out of 3 matches played #INDvBAN

Told yall Rohit Sharma will score big if he crosses that 20 run mark. #INDvBAN

Doing well Ro. Will definitely score big if he cross 20 runs #INDvBAN

Haters won't believe but Rohit was out of form for last few weeks because he was tensed about not being able to link his Aadhar card with bank account before 31st March. #IndvBan

सोशल मीडिया पर इस तरह की आलोचनाओं के बीच रोहित शर्मा ने आज के मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। कप्तान ने 60 गेंदों में 89 रन बनाए। रोहित भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। रोहित शर्मा के बल्ले से निकले 89 रन के बाद सोशल मीडिया में उनकी आलोचना करने वाले गायब हो गए। लोग रोहित शर्मा की इस पारी की अब जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Now Rohit have 75* sixes on his name in T20I. Most by any! #INDvBAN

There are two Rohits.

One who starts out slow & accelerates later. Second one which accelerates in starts & slowly walks back to pavilion.

I like the first one. #INDvBAN

