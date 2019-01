भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई क्रिकेट सीरीज का जीत के साथ शानदार समापन किया। सीरीज के आखिरी और तीसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देकर वनडे सीरीज भी अपने नाम की। इस दौरान जीत की खुशी में कई भारतीय क्रिकेटर्स मस्ती के मूड में दिखाई दिए। भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद और मोहम्मद सिराज जीत के बाद कुछ ज्यादा ही जोश में दिखे और अपने सीनियर मोहम्मद शमी को भी नहीं बख्शा। खलील अहमद ने इस दौरान मोहम्मद शमी के साथ खूब मस्ती की जिसका एक वीडियो सामने आया है। खलील की मस्ती पर मोहम्मद शमी ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसे देखते हुए लोग सोशल मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

बता दें कि तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने यजुवेंद्र चहल और पूर्व कप्तान एमएस धोनी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से पीटकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में टी20 सीरीज ड्रॉ करायी। इसके बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ही उसे टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया। अब वनडे में भी भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 230 रनों पर ढेर हो गई।

खलील अहमद और मोहम्मद शमी के वीडियो पर लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं।

What you are doing Khaleel? @MdShami11 #AUSvIND pic.twitter.com/gB8Y4GkA46

