वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बातों से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील विकास सिंह इतने खफा हो गए कि लह दो मिनट के अंदर ही लाइव इंटरव्यू छोड़ चल दिये। विकास सिंह राजदीप सरेदासाई को ये कहते हुए चले गए कि तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी चैनल में जाने का। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स राजदीप सरदेसाई को लेकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे पर सुशांत के वकील विकास सिंह को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू की शुरुआत करते ही राजदीप सरदेसाई ने उनपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। राजदीप ने कहा कि, ‘सुशांत के परिवार और आपने मीडिया ट्रायल के ज़रिए इस केस में पर दबाव बनाने की कोशिश की। आपके और सुशांत के परिवार द्वारा इस केस को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है जैसे रिया चक्रवर्ती से ही गुनहगार साबित हो गई है।’ राजदीप ने ये भी पूछा कि क्या ये सही तरीका है कि ट्रायल मीडिया स्टूडियोज़ में चले?

उनके इस आरोप पर सुशांत के वकील भड़क गए और बोले, ‘राजदीप अगर ये आपकी शिकायत है तो आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।’ इस बीच राजदीप ये कहते हैं कि मेरा सवाल इस केस को हैंडल करने के तरीके को लेकर है।

इसपर विकास सिंह कहते है, ‘आप जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे कोई शौक नहीं हैं किसी चैनल पर जाकर मीडिया ट्रायल में हिस्सा लेने का। आप जैसे लोग ही हमें चैनल पर बुलाते हैं। ये कहते हुए विकास सिंह अपना माईक हटा लेते हैं। राजदीप उनसे कहते है कि मुझे आपसे सवाल करने हैं, लेकिन विकास सिंह ये कहते हुए शो छोड़ देते हैं कि आप उनसे सवाल करिए जिन्हें दिलचस्पी है

सोशल मीजडिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए तमाम यूजर्स राजदीप सरदेसाई को ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से राजदीप हर रोज़ इंसल्ट हो रहे हैं, वैसे तो किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान और गौरव इस्तीफ़ा दे दे।

More SLАРS for Rajdeep Sardesai This time from #SushantSinghRajput Father’s Lawyer Advocate Vikas Singh Who WALKED OUT of his show when Rajdeep accused him of doing Media Trial of case saying “YOU were after ME to come on YOUR SHOW” #CBIForSSR #RajdeepSardesai pic.twitter.com/7DzH8j1hnc

— Rosy (@rose_k01) August 18, 2020